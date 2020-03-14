"Путин, чтоб ты сдох!": Ницой рассказала о происках "русского мира" в Украине

"Русский мир" до сих пор пытается утвердиться в Украине, сказала Лариса Ницой / УНИАН

Писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что, глядя президенту Российской Федерации Владимиру Путину в глаза, сказала бы – "Чтоб ты сдох!".

В Украине до сих пор пытается утвердиться "русский мир", рассказала литератор во время чата на Главреде.

По мнению собеседницы, часть украинцев все еще подвергается "русскому миру", но наши соотечественники все больше прозревают.

"Русский мир" до сих пор пытается утвердиться в Украине… следует отметить, определенная часть украинцев все еще подвергается "русскому миру" и помогает его устанавливать в нашей стране. Но сделать это не удастся, поэтому эта идея похоронена", – сказала активистка.

Ранее Лариса Ницой говорила, что прививкой от "русского мира" является украинский язык. Также писательница выразила мнение, что русскоязычные люди в Украине – самый уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга".