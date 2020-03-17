Рада на время карантина приняла важное решение о переселенцах с Донбасса

Переселенцы с Донбасса / Reuters

На внеочередном заседании утром во вторник, 17 марта, Верховная Рада, в рамках принятия закона о борьбе с коронавирусом, временно отменила норму об обязательной проверке переселенцев и пересечения ими линии разграничения в зоне военного конфликта на Донбассе каждые 60 дней.

Запрет на отмену действия справки переселенца будет действовать на период карантина и на месяц после его окончания.

В частности, в законе указано - запрещается принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительного отсутствия (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось к брошенному месту постоянного проживания (то бишь на временно оккупированные боевиками "ДНР" и "ЛНР" территории).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что договорился с властями Турции о строительстве в Херсонской области городка для переселенцев из аннексированного Крыма.