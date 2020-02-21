"Пример титульной нации": переселенцы из Донбасса привезли продукты в Новые Санжары - фото

Продукты, беженцы, Новые Санжары / Facebook

Люди, переселившиеся из Донецка из-за войны, поддержали эвакуированных из Китая украинцев, размещенных в карантине в санатории МВД в Новых Санжарах привезли фрукты, напитки, шоколад и печенье.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети в Facebook журналист Владимир Рунец.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - приводит он слова переселенцев.

Рунец отметил, что уехавшие категорически отказались от флэш-интервью, разгрузили из машины продукты / напитки перед санаторием и уехали.

Поступок переселенцев вызвал категорическое одобрение пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook.

"Нормальные люди, всегда остаются людьми", "Быть человеком просто", " Люди, ви прекрасны", "Яркий пример "титульной" нации! Люди отличаются лишь наличием души или ее отсутствием", "Тот, в кого единожды брошены "камни", смотрит на вещи иначе. Спасибо", - написали они.

Напомним, накануне в Новых Санжарах местные жители активно протестовали против прибытия в Медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины и иностранцев. Протесты ознаменовались стычками с полицией и бросками в автобусы, на которых их везли, камни.

Позднее Александра Волкова, одна из эвакуированных, показала пользователям Сети полученный номер. Девушка рассказали, что душ "бьется током", а входную дверь закрыть в комнате невозможно (поскольку замок сломан)