Эвакуация украинцев: в Украину прибудут 47 авиарейсов

В Украину прибудут 47 авиарейсов с эвакуированными гражданами / УНИАН

Украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Таким образом, эвакуация началась утром в понедельник, 16 марта, и завершится сегодня вечером.

По состоянию на 11:05 выполнены 38 рейсов, отметил Криклий в своем телеграм-канале.

Всего украинские аэропорты примут 47 самолетов.

Отметим, эвакуацией украинцев занимаются авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Азур Эйр Украина", при этом большинство рейсов, 31, будут выполнены из Египта (Шарм-Эль-Шейх).

Читайте такжеДесятки тысяч украинских туристов застряли в Египте из-за коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Утром во вторник, 17 марта, пять самолетов SkyUp Airlines вылетели в столичный аэропорт Борисполь, один – во Львов, сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины. На данный момент посольство занимается вопросом их эвакуации.

Что касается эвакуации украинцев из Польши, то решается вопрос о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.