УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эвакуация украинцев: в Украину прибудут 47 авиарейсов

17 марта 2020, 13:41

По состоянию на 11:05 выполнены 38 рейсов, отметил Криклий.

Аэропорт Борисполь
В Украину прибудут 47 авиарейсов с эвакуированными гражданами / УНИАН

Украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Таким образом, эвакуация началась утром в понедельник, 16 марта, и завершится сегодня вечером.

По состоянию на 11:05 выполнены 38 рейсов, отметил Криклий в своем телеграм-канале.

Всего украинские аэропорты примут 47 самолетов.

Отметим, эвакуацией украинцев занимаются авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Азур Эйр Украина", при этом большинство рейсов, 31, будут выполнены из Египта (Шарм-Эль-Шейх).

Читайте такжеДесятки тысяч украинских туристов застряли в Египте из-за коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Утром во вторник, 17 марта, пять самолетов SkyUp Airlines вылетели в столичный аэропорт Борисполь, один – во Львов, сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины. На данный момент посольство занимается вопросом их эвакуации.

Что касается эвакуации украинцев из Польши, то решается вопрос о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

Владислав Криклий эвакуация карантин в Украине коронавирус в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Эвакуация украинцев: в Украину прибудут 47 авиарейсов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:12
Sony пообещала рассказать о характеристиках PlayStation 5 уже 18 марта
13:57
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: золотые горы, травля и повышение
13:50
Новый план: способное достроить Северный поток-2 судно изменило маршрут
13:49
Слух: Apple разрабатывает бюджетный смартфон размера Plus
13:41
Эвакуация украинцев: в Украину прибудут 47 авиарейсов Видео
13:32
Немецкие ученые рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса
13:13
Время смотреть сериалы: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD временно стал бесплатным
13:02
Никто никуда не уходит: Арахамия рассказал, когда следующее заседание парламента Видео
12:56
Борьба с коронавирусом, гендеробновление прокурора: главное из Рады Видео
12:40
Из-за коронавируса почти все игровые релизы 2020 года оказались под угрозой переноса
12:30
Шнуров высказался о принадлежности Крыма
12:25
Стало известно, когда закроют метро в Киеве
12:24
Американцы начали испытания вакцины против Covid-19: когда ждать "противоядие" Видео
12:01
СМИ разузнали, будут ли вводить чрезвычайное положение в Украине
12:01
Опять проблемы: обновление Windows 10 сильно замедлило работу компьютеров
11:52
От кофе до шаурмы: СМИ показали, как торговцы в Киеве "забили" на карантин
11:47
Горсовет решил закрыть метро Харькова – сроки и чем заменят Видео
11:41
Чумак не захотел работать с Венедиктовой и подал в отставку Видео
11:27
В МИД рассказали о судьбе застрявших за границей украинцев
11:10
Рада на время карантина приняла важное решение о переселенцах с Донбасса
11:06
Депутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробности Видео
10:44
Министром экономики Украины стал топ-менеджер из агросектора
10:37
"Власть хочет посадить Порошенко": в Раде глотку бешеного Гончаренко затыкали маской
10:35
Пограничники закрыли границу с аннексированным Крымом: кого будут пускать
10:06
Генпрокурором Украины впервые стала женщина
10:03
Потери будут печальными: как коронавирус повлияет на украинцев мнение
10:01
Коронавирус в Украине: для киевлян приготовили новые жесткие ограничения - СМИ
09:58
Четыре заражения COVID-19 внутри страны: Минздрав огорошил заявлением Видео
09:46
Курс доллара в Украине пробил новое дно: подробности
09:35
Уханьская зараза передается через распространенное средство профилактики - ученые Видео
09:15
Украина огородилась от внешнего мира из-за коронавируса: детали
09:10
Режим ЧС в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление
08:44
Рада приняла закон о противодействии COVID-19
08:42
Украинским медикам поведали, как найти коронавирус и избежать заражения
08:30
Как рыночек коронавирус победил мнение
07:54
Коронавирус в Канаде: Трюдо закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд
07:22
Не пустили в самолет: более ста украинцев застряли на Шри-Ланке Видео
06:59
Все это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцид мнение
06:52
Зеленский внес в Раду предложение по новому генпрокурору: кто официальный кандидат
06:33
Лакомые сырники в духовке, классические и без привычных компонентов: рецепты Видео
06:16
Мир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фото Фото
05:50
Блеск "Золотого тельца": астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака
05:17
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
04:50
Сколько чашек кофе пить в день, чтобы похудеть: ученые дали ответ
04:38
Сразу +10 лет и титул "карга": окрашивание волос, которое дьявольски старит Фото
04:09
Сексом по инфекции: русская порнозвезда предложила отдаться за вакцину от коронавируса
03:44
Курс доллара резко подскочит из-за карантина: прогноз экспертов
03:01
Как правильно пить и как заваривать: эксперты раскрыли все секреты зеленого чая
02:15
Пикантный беспредел: в Киеве мужчина с пистолетом устроил дебош в секс-шопе
01:38
Мешками выносят: в "ДНР" назревает продуктовый кризис из-за коронавирусной паники Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять