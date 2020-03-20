"Это для пожилых": эвакуированный из Польши украинец выступил против карантина - видео

Мужчина категорически отказался садиться на карантин после возвращения из Польши / скриншот из видео

Мужчина-украинец, эвакуированный из Польши по причине пандемии китайского коронавируса, заявил журналистам о том, что, поскольку такая инфекция опасная исключительно для пожилых людей, сам он не собирается соблюдать карантин.

"Это проблемы больше для пожилых людей, мы это все знаем. Люди молодые, больные коронавирусом, переносят все это даже бессимптомно. Я вам скажу честно, что я себя сильно не собираюсь чем-то ограничивать", - заявил он.

Напомним, ранее в пятницу, 20 марта, во Львовской области на границе с Польшей спасатели встретили два поезда, на которых ехали эвакуированные из-за коронавируса украинцев. По данным Госпогранслужбы, на родину вернулось более 1150 пассажиров. Всего из Польши ожидается четыре поезда с украинцами.