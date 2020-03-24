"Карантин 3 апреля прекращать рано": доколе страдать украинцам – эксперт

Продление карантина – когда в Украине снимать ограничения / Фото: УНИАН

Продление карантина в Украине после 3 апреля 2020 неизбежно, считает стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

В комментарии Главреду он пояснил, что, судя по математическим моделям, на данный момент эпидемия коронавируса в Украине только начинает разбег.

"И, конечно, 3 апреля будет рано прекращать карантин, потому что мы еще не достигли никакого эффекта от этих мероприятий – ни эпидемиологического, ни инфраструктурного", – подчеркнул эксперт.

Читайте такжеКарантин продлят, зарплатам писец: появились новости о коронавирусе в УкраинеОн напомнил о ситуации в Италии: как показала их практика, вспышка может накрывать значительный процент общества. Это влечет большую волну обращений людей в больничные учреждения.

И, соответственно, их может быть так много, что медицинская система захлебнется, то есть она не сможет оказывать полноценную медицинскую помощь из-за отсутствия кроватей, отсутствия свободных рук и истощения медиков, и главное – из-за дефицитного ресурса аппаратов для искусственной вентиляции легких и коек в реанимации.

"Поэтому нам очень важно ввести этот карантин и продлевать его. Из-за него меньше людей общаются между собой, закрыты заведения, в которых люди могут подхватить эту инфекцию. Ведь есть даже исследованный случай в мире, когда человек заболел после того, как зашел в автобус на 30 минут после того, как из него вышел больной коронавирусом", – резюмировал Аристов.

Ранее Аристов заявил, что у правительства нет стратегии противодействия эпидемии. Частные украинские исследователи создали тест-систему, но ее заблокировали.

Напомним, доктор Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса. Мир не скоро получит эффективную вакцину от китайского вируса, полагает врач.