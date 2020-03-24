У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист

Аристов рассказал, что в Украине нет стратегии борьбы с коронавирусом / facebook.com

В Украине не ищут "нулевых" пациентов с коронавирусом, потому что у нас нет социального института, который это выполняет, рассказал в интервью Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

По его словам, в Украине была централизованная государственная санэпидслужба, которой руководил первый заместитель министра. Под ним была четкая иерархия - областного санитарного врача, городского, и далее сотни людей в этой структуре. То есть это была отдельная вертикаль, как СБУ или МВД.

"Но "почему-то" от нее решили избавиться, а в Центре общественного здоровья оставили только мониторинговые функции. Своим продуктом он считал "количество информационных/учебных материалов", а не "темп снижения существующих эпидемий" или "готовность инфраструктуры к пандемии". И именно из-за этой несостоятельности у нас возникла проблема с тестированием", - отметил эксперт.

Аристов уточнил, что еще в конце января частные украинские исследователи создали тест-систему на базе генетических последовательностей, которую китайские исследователи сделали публично доступной.

"Они ее сделали, даже прошли процедуру аттестации в Минздраве. Но дальше в их отношении начались информационные атаки со стороны депутатов из бывшей команды Ульяны Супрун, и этот процесс заблокировали. То есть вместо быстрого варианта, который начал бы возрождение системы национальной безопасности, нас снова выбили в направление потребления импорта", - объяснил Аристов.

Инфекционист особо подчеркнул, что "стратегия и вообще представление того, как должна выглядеть правильная инфраструктура противодействия эпидемии", у правительства до сих пор отсутствуют.

"Нет целенаправленных действий для построения новой системы - мы все время тушим пожары",- резюмировал Аристов.

Читайте такжеПри какой температуре погибает коронавирус: ученые дали точный ответНапомним, ранее сообщалось, пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.

"Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, вирус должны получить 30-70% граждан. Только после того, когда заболеет 30% населения, пандемия коронавируса пойдет на спад, ", – правдиво заявил Протас.