"Поздно всралЫсь, начнут бить витрины": продление карантина ошарашило украинцев

Украинцев ошарашило продление карантина / УНИАН

Смертоносный китайский вирус Ковид-19 не оставляет в покое Украину, и жители страны опять в ужасе от того, как коронавирус изменил их жизнь. По крайней мере, терпеть "неудобства" придется еще минимум месяц.

В среду, 25 марта, в Кабмине под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло заседание, на котором был рассмотрен ввод чрезвычайного положения по всей Украине.

По словам Шмыгаля, карантин будет продлен до 24 апреля и может быть продолжен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд.

Речь идет о любых пассажирских перевозках через границы страны. Закрытие границ начнется с 27 марта.

Отметим, украинцы очень эмоционально отреагировали на сообщение о продлении карантина и о закрытии границ.

"Довбана влада своїми некомпетентними діями довела народ до ручки. І де тепер брати людям які жили від зарплати до зарплати кошти на їжу. Наобирали, блін клоунів", - пишет Владимир Пундик.

"Это порнография, а не карантин. Лучше отсидеть в реальном карантине 2 недели всей страной и нормально жить дальше", - высказался Александр Самусенко.

"Такое впечатление, что мозги у наших властьимущих отсутствуют полностью! Сначала завезли заразу в страну, а теперь опомнились! Неужели у нас никогда не будет нормальных правителей???", - возмутилась Оксана Кохан.

"Поздно всралЫсь.....уже навезли столько, что можно на пол года в карантин", - убеждена Нати Квитка.

"Когда вся верховна рада друг друга заразят....а уже началось...вряд ли и тогда они поймут что натворили....Да Лукашенко правильно сделал...годами работают за границей...вот и пересидели бы карантин....ничего бы не случилось а так заразят в первую очередь своих родителей, детей и внуков и ни черта никто не думал...Можно было пересидеть....но наш народ извините просто " тупой" вот и вся страна будет "хлебать" ...слов нет.....?????", - пишет Зинаида Чистовская.

"Что делать людям, которые остаются без средств к существованию", - вопрошает Инна Глухова.

"БОЖЕ, когда же ваши рожи лопнут ??? Народ доведен до ручки - НАЧНУТ БИТЬ ВИТРИНЫ, вам от этого будет лучше и спокойние ??? Никакое ЧП не поможет !!! ОЧНИТЕСЬ ...) !!!", - высказалась Ирина Мишунина.

"За это время на корантине, вы ровным счётом ни хера не сделали для народа, а только за#бали своей паникой, где гарантия, что и после 24 числа, люди выйдут на работу. Вы умудрились даже не выезжая с Украины нажиться на людях", - добавила Елена Тимошенко.

Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧПНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть потребность, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается и увеличивает количество людей, зараженных инфекцией коронавируса COVID-19, и дальше происходит распространение", - заявил глава Кабмина в среду, 25 марта, в ходе заседания правительства.