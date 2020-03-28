"Без инфекционных больниц": Радуцкий рассказал, что будет с медреформой Супрун

Второй этап медреформы / hyser.com.ua

Пандемия китайского коронавируса не отменяет внедрение второго этапа медицинской реформы. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, второй этап стартует с 1 апреля.

"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - заявил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.

При этом он указал, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины, но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - подчеркнул политик.

Как ранее сообщал Главред, бывший министр здравоохранения Олег Мусий заявил о катастрофических последствиях реализации медреформы при коронавирусе.