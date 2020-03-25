Крах украинской медицины в разгар эпидемии

Медреформа Супрун добивает украинскую медицину

Коротко, об очередном этапе "медицинской реформы", стартующем с 1 апреля.

В апреле, все, от сельсоветов до областных центров и губернаторов обнаружат, что на медицину из бюджета пришло в два раза меньше денег.

И тогда окажется, что всё, что сейчас судорожно ищется и выделяется на искусственную вентиляцию легких, маски, дезинфекцию и т. д., уйдет на зарплаты техработников, коммуналку и бензин.

До последней копейки, причем не покроет потребность.

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И никакие деньги ни за каким пациентом никуда не придут.

Тем более, что у пациентов и раньше не было денег, сейчас вдвойне нет, из за вынужденной безработицы, больницы переведены в режим приоритетности по коронавирусу, а самим пациентам велено сидеть по домам.

Крах медицины в разгар эпидемии, я бы описал этот этап медреформы именно так.