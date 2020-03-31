В Слуге народа озвучили сроки референдума о продаже земли

Глава партии Слуги народа Александра Корниенко рассказал о референдуме по земле / УНИАН

Нардеп и глава партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко заявил - всеукраинский референдум о продаже земли иностранным гражданам может состояться до конца 2020-го.

Такую информацию политик озвучил в украинском телеэфире.

"Сейчас этот проект (закона О референдуме - Главред) уже был бы на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и выйдем из карантина к нормальной работе Верховной Рады, мы примем закон О референдуме и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке", - заявил Корниенко.

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Напомним, ранее нардепы Верховной Рады IX созыва на внеочередном заседании 31 марта большинством голосов поддержали открытие рынка земли в Украине. "За" голоса отдали 259 народных депутатов.