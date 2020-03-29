Что хорошего и плохого в законопроекте о рынке земли

Продажу земли иностранцам разрешат только после референдума / УНИАН

Верховная Рада согласовала законопроект о рынке земли. Это временное решение, чтобы решить две задачи: разблокировать кредит МВФ, но так, чтобы при этом аграрии не штурмовали Печерск.

Написано все так, чтобы можно было избирателям на местных выборах пообещать, что все переделаем. Суть законопроекта такова (на этот момент):

1. Частная собственность на землю вводится с середины 2021-го года. Но первые два года купить землю смогут только физические лица-граждане Украины и только до 100 гектаров.

2. С 2023-го года разрешение на покупку получат юридические лица зарегистрированные в Украине, объемом до 10 тысяч гектаров.

3. Первые два года Украина не будет продавать земли государственной и коммунальной собственности.

4. Продажу земли иностранцам разрешат только после референдума.

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Что в этом хорошо?

1. Есть время все это переделать.

2. Эксперимент не будут начинать с государственной и коммунальной земли.

Что плохо?

1. В Украине нет доверия к реформе, потому что не определена сама доктрина - а каким должен быть рынок. Без доктрины не построить ни стратегию, ни законопроект.

2. При отсутствии электронного кадастра и судебной системы, рынок станет предметом рейдерства и бандитизма. Есть большая угроза, что земельная реформа может превратиться в аферу типа ваучерной приватизации.

3. Проведение реформ под давлением МВФ - демонстрация не субъектности власти и не способности самим реализовывать государственную политику.