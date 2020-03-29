УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что хорошего и плохого в законопроекте о рынке земли

Юрий Бутусов

журналист

29 марта 2020, 06:51

Парламент еще может все переиграть, но до этого получить кредит от МВФ.

Земля, трактор
Продажу земли иностранцам разрешат только после референдума / УНИАН

Верховная Рада согласовала законопроект о рынке земли. Это временное решение, чтобы решить две задачи: разблокировать кредит МВФ, но так, чтобы при этом аграрии не штурмовали Печерск.

Написано все так, чтобы можно было избирателям на местных выборах пообещать, что все переделаем. Суть законопроекта такова (на этот момент):

1. Частная собственность на землю вводится с середины 2021-го года. Но первые два года купить землю смогут только физические лица-граждане Украины и только до 100 гектаров.

2. С 2023-го года разрешение на покупку получат юридические лица зарегистрированные в Украине, объемом до 10 тысяч гектаров.

3. Первые два года Украина не будет продавать земли государственной и коммунальной собственности.

4. Продажу земли иностранцам разрешат только после референдума.

Читайте такжеУкраине придется выбрать один из двух кошмарных вариантов, чтобы сохраниться

Что в этом хорошо?

1. Есть время все это переделать.

2. Эксперимент не будут начинать с государственной и коммунальной земли.

Что плохо?

1. В Украине нет доверия к реформе, потому что не определена сама доктрина - а каким должен быть рынок. Без доктрины не построить ни стратегию, ни законопроект.

2. При отсутствии электронного кадастра и судебной системы, рынок станет предметом рейдерства и бандитизма. Есть большая угроза, что земельная реформа может превратиться в аферу типа ваучерной приватизации.

3. Проведение реформ под давлением МВФ - демонстрация не субъектности власти и не способности самим реализовывать государственную политику.

новости Украины Юрий Бутусов земельная реформа Верховная Рада МВФ кредит МВФ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:00
Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня
06:51
Что хорошего и плохого в законопроекте о рынке земли мнение
06:40
"Беда не приходит одна": астролог назвал "горемык" апреля 2020
06:31
Точний час Києва – перевір, чи правильно перейшов на літній час 2020 Видео
06:05
Ногти с запахом нафталина: красивый маникюр, который вышел из моды - фото Фото
05:58
Деньги рекой и любовь – благоприятные дни для стрижки в апреле 2020
05:30
Страх и запугивание: экс-министр рассказал, как карантин добьет экономику
05:07
В моду вернулись лосины из эпохи диско и бархатные леггинсы: фото Фото
04:50
Эксперт назвал уникальные свойства коронавируса Видео
04:38
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко высказался о "голоде" Видео
04:30
"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллара
04:09
Новый бэби-бум: из-за коронавируса зимой появится поколение "детей короны" Видео
04:01
Переход на летнее время 2020 – убедись, что всё сделал правильно Видео
02:40
Блокпосты на въезде в Киев: у Кличко рассказали, как проверяют приезжающих
02:04
"Нам точно п*здец": Губерниев предрек массовый мор в России
01:39
"Не ждите температуры": заболевшая коронавирусом украинка указала на главную опасность
01:13
Карантин в Украине: в ГПСУ рассказали, как пересечь "закрытую границу"
00:58
Подозрение на коронавирус: в Минздраве рассказали, что делать пациентам без декларации
00:37
Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности Видео
00:27
Депутат, грудной ребенок и студенты из Туркменистана: Covid-19 расползается по стране Видео
00:19
29 марта – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день 2020 Видео
28 марта, суббота
23:58
Эпидемия коронавируса: в Киеве закрыли стоматологии Видео
23:42
В Венгрии придумали оригинальный способ профилактики коронавируса Видео
23:29
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 28 марта Видео
22:54
Плюс 46 заболевших: в Украине растет количество инфицированных коронавирусом Видео
22:25
В Виннице ограничили въезд в город из-за эпидемии коронавируса Видео
21:57
Каждые 17 минут: коронавирусный мор охватил один из самых больших городов США
21:30
"Сидите, бл*ть, дома": хирург из Сум гневно обратился к нарушителям карантина Видео
20:58
От 50% и выше: как в Украине на карантине подорожали продукты
20:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех Видео
20:52
Украинцы получат от государства деньги из-за карантина: кому и за что заплатят
20:27
Как приготовить необычный постный борщ – рецепт Видео
20:15
Настоящее испытание: синоптики шокировали прогнозом погоды на лето
20:13
Один из заразившихся коронавирусом нардепов вылечился - СМИ
20:00
Без "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фото Фото
19:45
"Нападут деньги": астролог сказал, для кого апрель станет супер-месяцем
19:10
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
19:09
"Экономике будут вилы": Усик распек продление карантина из-за коронавируса в Украине Видео
18:44
Границу закрыли, но не совсем: в МИД объяснили, как можно попасть в Украину
18:15
В России заявили об открытии препарата для лечения коронавируса Видео
18:14
"Очень опасен": Гончарук заговорил о дефолте в Украине
17:57
Запрет на выход из дома: в Украине пошли на жесткие меры из-за карантина
17:40
"Без инфекционных больниц": Радуцкий рассказал, что будет с медреформой Супрун
17:23
Россия полностью закрывает границы из-за эпидемии коронавируса
17:10
Самые модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото Фото
17:00
"Не представляет интереса": Рябошапка упрекнул Венедиктову
16:42
Сотни тысяч под угрозой: эксперт предупредила о неожиданной опасности коронавируса Видео
16:31
"Пытался разрулить": Аваков назвал место, где Крищенко мог подхватить коронавирус
16:09
Емец под вопросом: Рада назначит трех министров – СМИ
16:08
Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки пика заболеваемости Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять