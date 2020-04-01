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"Это – свинство": Аваков "закрыл" эвакуацию украинцев чартерами

1 апреля 2020, 08:41

Исключения будут редки и по отдельному решению, подчеркнул глава МВД.

Казаций, обсервация
Эвакуированных поместили на обсервацию / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из других стран во время эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в своем Facebook, исключение может быть только для тех, кто согласится пройти тесты на коронавирус и обсервацию после возвращения.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - написал глава МВД.

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Он также напомнил о ситуации, когда вернувшиеся с Бали украинцы вылетали на отдых после предупреждения президента Владимира Зеленского и устроили скандал вокруг обсервации.

"Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?", - возмутился Аваков.

Он добавил, что тех пассажиров, которые сбежали от обсервации ждут штрафы, а в случае обнаружения коронавируса - уголовная ответственность: "Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет".

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Напомним, в понедельник, 30 марта, украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара) в аэропорт Борисполь, отказываются их покидать и отправляться на принудительную обсервацию. Некоторые украинцы объявили голодовку в связи с тем, что им не нравятся условия проживания и коммуникация властей.

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