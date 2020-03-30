Эвакуированные с Бали украинцы на обсервации объявили голодовку

Родственники приносят пакеты с продуктами к отелю / Фото: Апостроф

Некоторые украинцы, которые накануне в рамках эвакуации прилетели из Катара и помещены на обсервацию в отель Козацкий в Киеве, объявили голодовку в связи с тем, что им не нравятся условия проживания и коммуникация властей.

Как сообщает телеканал Прямой, люди жалуются, что им нее предоставили отдельные номера.

По словам эвакуированных, их поселили по 2-3 человека в одном номере, в отеле они находятся в плохих бытовых условиях, а также рядом с ними отсутствуют медицинские работники. Постояльцы уверяют, что среди них есть больной мужчина с температурой, а к нему не едет скорая помощь. Из-за этого преимущественно люди и объявили голодовку. Они утверждают, что являются сознательными гражданами, но недовольны тем, что их поставили перед фактом об обсервации уже непосредственно в самолете.

Под гостиницу к людям приходят родственники и большими пакетами приносят им продукты, вещи. По периметру дежурит Нацгвардия и полиция. Позже к мужчине с ОРВИ приехала скорая помощь, ему сделали тест на коронавирус.

Напомним, некоторые украинцы, которые 30 марта прилетели в Киев из Дохи и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежали из автобуса после того, как их привезли к столичному отелю.

Как ранее сообщалось, в понедельник, 30 марта, украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара) в аэропорт Борисполь, отказываются их покидать и отправляться на принудительную обсервацию.