Принудительной обсервации вернувшихся из Дохи не будет: некоторые украинцы сбежали

Украинцы, которые вернулись из Бали, не хотят в обсервацию / Telegram/ PavlovskyNews

Некоторые украинцы, которые 30 марта прилетели в Киев из Дохи и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежали из автобуса после того, как их привезли к столичному отелю.

По информации, один из вернувшихся украинских туристов сообщил, что их на автобусах привезли из аэропорта "Борисполь" к отелю "Козацкий" на Майдане, после чего сказали "делать, что хотят". На это некоторые просто разъехались, обещав придерживаться самоизоляции, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Еще часть людей поехала в отель "Пуща", где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию. Полиция предупредила, что по адресу могут проверить в любое время и тогда уже будет не административная, а криминальная ответственность.

Третья часть людей до сих пор в самолете, окруженном Нацгвардией. Известно, что на одном борту еще 30 человек.

Читайте такжеАваков рассказал, какой "сюприз" ждет всех желающих вернуться в УкраинуНапомним, ранее сообщалось, в понедельник, 30 марта, украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара), в аэропорт Борисполь, отказываются их покидать и отправляться на принудительную обсервацию.