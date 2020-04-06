УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Отстреливать вездесрущих тварей": фейковый пост Филатова вызвал скандал

6 апреля 2020, 13:45

Сам мэр Днепра выпустил опровержение и обратился к недоброжелателям.

В сети обсуждают скрин поста Филатова про отстрел вездесрущих тварей – Карантин в Днепре
В сети обсуждают скрин поста Филатова про отстрел вездесрущих тварей – Карантин в Днепре / zelenyjmir.ru

В сети разгорелся скандал из-за скриншота "поста" мэра Днепра Бориса Филатова, в котором глава города якобы обещает "лично всех отстреливать без предупреждения", кто в карантин выгуливает собак.

Несмотря на то, что речь идет о выгуле собак, двусмысленное изложение дало простор для фантазии, кто останется наказанным – питомцы или их хозяева.

"Если вы суки думали шататься по городу со своими вездесрущими собака без регистрации в КП Зооконтроль, я лично буду всех отстреливать без предупреждения (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Ред.). Вы меня услышали? Скоты!

Дал команду своему заму выкопать 1000-у ям для захоронения незаконных животных. Вы меня твари, запомните на всю жизнь! Я вам устрою веселую жизнь с вашими собаками"

Стоит отметить, что на странице мэра подобного сообщения на данный момент нет, а автор "скриншота" также не объявился – но многочисленные блогеры и журналисты считают, что снимок экрана настоящий. По их мнению, мэр Днепра решил последовать примеру своих итальянских коллег, которые при помощи нецензурной брани призывали итальянцев сидеть дома во время карантина.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: в Слуге народа дали прогноз
В то же время у некоторых пользователей все же закрались сомнения, что пост не поддельный, они предположили, что кто-то просто решил подставить Филатова. 

Точки над "i" расставил сам мэр Днепра, который опроверг подлинность "поста" после того, как он получил распространение в соцсетях.

"Не стоит в эпидемию разгонять фейки", – призвал он, также пообещав, что лицезреть его на должности градоначальника недоброжелателям придется еще очень долго.

Ранее "слуга народа" жестко осадил противников карантина: "Сидите, курва, дома". Дмитрий Наталуха отметил, что наши воины сейчас – медики.

Борис Филатов новости Днепра карантин карантин в Украине коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «"Отстреливать вездесрущих тварей": фейковый пост Филатова вызвал скандал». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:08
Картинки с наступающим Благовещением и поздравления своими словами
14:01
Украина на замке: власти опять закрывают пункты пропуска на границе Видео
13:45
"Отстреливать вездесрущих тварей": фейковый пост Филатова вызвал скандал Видео
13:42
Apple разработала миллионы масок для защиты от коронавируса
13:33
Умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена
13:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на Благовещение 2020: кому опасаться интима Видео
12:47
Опасным коронавирусом заболеют 30 миллионов украинцев - инфекционист Видео
12:38
Оно живое: легендарный мессенджер ICQ хотят перезапустить
12:35
Ходячие мертвецы 10 сезон 15 серия смотреть онлайн и обзор Видео
12:19
В США зафиксирован первый случай заражения животного коронавирусом COVID-19
12:08
Наркозависимая участница Від пацанки до панянки легла на реабилитацию Видео
12:00
В каком темпе коронавирус шагает по Украине: интересные цифры от Минздрава Видео
11:51
Когда Рада соберется на внеочередное заседание: в Слуге народа назвали примерную дату
11:51
США из-за эпидемии погружаются в хаос и анархию мнение
11:45
Голая Ксения Собчак случайно засветила грудь - фото 18+
11:42
Быть красивой под маской для лица: целебный макияж глаз 2020 - фото Фото
11:24
Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции
11:23
Кто создал кровожадную уханьскую заразу: версия британской разведки Видео
11:02
Когда закончится карантин в Украине: в Слуге народа дали прогноз
10:51
Ковид-19 "убил" священника в Тернопольской области, который мог заразить 500 человек
10:37
Игорь Николаев никогда не болел коронавирусом
10:29
Нужно ли носить головной убор при контакте с зараженными COVID-19: ученые дали ответ
10:15
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020 Видео
09:50
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля
09:34
Коронавирус в Украине: число зараженных снова подскочило
09:32
"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафами Видео
09:30
Как заказать еду себе домой через интернет – пять лучших сервисов доставки еды
09:20
Кредиторы загнали Украину в беспросветный угол мнение
09:18
В Украине ужесточили карантин: где украинцы обязаны носить маски и что грозит за нарушение
09:02
Вакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новости
08:59
Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности
08:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 апреля: кто получит неожиданный доход Видео
08:27
Зачем МВФ раздувает панику во время эпидемии мнение
08:22
Эпатажный блогер разбился в роковом ДТП в России – он родом из Днепра Видео
08:16
Не мыло: Комаровский посоветовал неожиданный "дезинфектор" от COVID-19 Видео
07:44
Как узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения
06:53
Какой должна быть политика Украины в условиях пандемии мнение
06:35
"Колоссальные цунами": астролог сказал, когда Земле грозит глобальная катастрофа
06:09
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
05:48
Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги
05:36
Чего ждать от курса доллара в апреле 2020: эксперт дал прогноз на неделю
05:28
Женская обувь 2020 без каблука: в моде туфли из 1900-х и балетки - фото Фото
04:29
Откуда взялся коронавирус: известный боксер выдвинул неожиданную версию
04:07
Вітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словами
03:39
Синоптики насулили Киеву +20: названы даты Видео
03:01
У коронавируса в Украине – женское лицо: в Минздраве рассказали о жертвах Ковид-19 Видео
02:30
Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф
02:11
В Киеве могут запретить движение частных авто: Кличко назвал условие Видео
01:49
Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие Видео
01:30
"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять