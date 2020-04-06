"Отстреливать вездесрущих тварей": фейковый пост Филатова вызвал скандал

В сети обсуждают скрин поста Филатова про отстрел вездесрущих тварей – Карантин в Днепре / zelenyjmir.ru

В сети разгорелся скандал из-за скриншота "поста" мэра Днепра Бориса Филатова, в котором глава города якобы обещает "лично всех отстреливать без предупреждения", кто в карантин выгуливает собак.

Несмотря на то, что речь идет о выгуле собак, двусмысленное изложение дало простор для фантазии, кто останется наказанным – питомцы или их хозяева.

"Если вы суки думали шататься по городу со своими вездесрущими собака без регистрации в КП Зооконтроль, я лично буду всех отстреливать без предупреждения (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Ред.). Вы меня услышали? Скоты!

Дал команду своему заму выкопать 1000-у ям для захоронения незаконных животных. Вы меня твари, запомните на всю жизнь! Я вам устрою веселую жизнь с вашими собаками"

Стоит отметить, что на странице мэра подобного сообщения на данный момент нет, а автор "скриншота" также не объявился – но многочисленные блогеры и журналисты считают, что снимок экрана настоящий. По их мнению, мэр Днепра решил последовать примеру своих итальянских коллег, которые при помощи нецензурной брани призывали итальянцев сидеть дома во время карантина.

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В то же время у некоторых пользователей все же закрались сомнения, что пост не поддельный, они предположили, что кто-то просто решил подставить Филатова.

Точки над "i" расставил сам мэр Днепра, который опроверг подлинность "поста" после того, как он получил распространение в соцсетях.

"Не стоит в эпидемию разгонять фейки", – призвал он, также пообещав, что лицезреть его на должности градоначальника недоброжелателям придется еще очень долго.

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