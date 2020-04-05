Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику

На карантине отношения с близкими можно улучшить, поделилась эксперт / УНИАН

Во время карантина в Украине, введенного из-за пандемии убийственного китайского коронавируса, можно улучшить отношения с близкими, использовав технику "я-послания".

С близкими нужно обговаривать то, что вас не устраивает или беспокоит, иначе никогда не получится построить счастливые отношения, рассказала гештальт-терапевт, руководитель психологического центра ALTERA Ольга Королик в интервью Главреду.

Собеседница порекомендовала использовать технику "я-послания" – значит говорить о себе, о своих чувствах и потребности без обвинения кого-либо.

"Ведь есть большая разница между: "Как ты мог прийти домой так поздно после работы, я ведь переживаю, а тебе наплевать на мои чувства" и "Когда ты приходишь поздно с работы, я чувствую себя одиноко, а еще переживаю за твою безопасность, особенно когда я звоню и не могу к тебе дозвониться", – отметила эксперт.

Читайте такжеЧто нельзя делать во время карантина: названа плохая привычкаГештальт-терапевт добавила, что часто недовольство является не недовольством, а накопившимся напряжением, которое ищет выход. "Помните, что всегда можно попросить прощения и спасти ситуацию", – подчеркнула она.

Ранее Ольга Королик говорила, что в Украине во время карантина из-за коронавируса очень возрастает риск домашнего насилия. Гештальт-терапевт предупредила, что детей проще "насиловать" во всех смыслах этого слова.

Справка. В Украине из-за коронавируса карантин введен с 12 марта до 3 апреля. Позже карантин продлили до 24 апреля. Также в стране введен режим чрезвычайной ситуации.