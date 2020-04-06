Украина на замке: власти опять закрывают пункты пропуска на границе

Украина опять закрывает пункты пропуска / dpsu.gov.ua

Уханьская зараза расползается по Украине – уже по состоянию на 6 апреля в стране официально зарегистрировали 1319 случаев заболевания коронавирусом. Ковид-19 убил 38 человек в Украине. Как говорят в Минздраве, пик еще впереди.

По этой причине правительство ужесточило карантин с 6 апреля, а также приняло решение закрыть еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе.

Стало известно, что изменения вступят в силу 7 апреля, во вторник.

Таким образом начиная с 00:00 7 апреля 2020 из-за пандемии коронавируса временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Власти оставили открытыми всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом. При этом граница закрыта для пешего пересечения.

КПП, которые будут открытыми с 7 апреля / скриншот Пограничная служба

Читайте такжеГраницу закрыли, но не совсем: в МИД объяснили, как можно попасть в УкраинуНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".