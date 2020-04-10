У Украины сырья для туалетной бумаги осталось на считанные дни

Купить туалетную бумагу в Украине станет сложнее – новый прикол карантина / Alibaba

Беда подкралась, откуда не ждали: из-за коронавируса и карантина в Украине кончается сырье для производства туалетной бумаги – макулатура. Запасов осталось всего на 10 дней.

На данный момент пункты приема вторсырья закрыты – как и большинство офисов, которые также являются поставщиками макулатуры. Если ранее с внутреннего рынка наши производители брали 70% нужной макулатуры, то на данный момент – лишь 50%, пишут Факты.

С другой стороны, среди населения спрос на туалетную бумагу после объявления карантинных мер резко вырос. И такой дисбаланс – рост спроса на фоне снижения объемов сырья – постепенно ведет к дефициту.

Сырье приходится возить из Польши, Словакии и Румынии. Но, из-за эпидемии Covid-19 и повсеместного простоя бизнеса в условиях карантина, бизнес прогнозирует уменьшение поставок макулатуры из-за границы.

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