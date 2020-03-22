Полцарства за рулон: почему люди гребут туалетную бумагу

8 марта в Австралии две женщины подрались из-за туалетной бумаги. Одна набрала в супермаркете полную тележку упаковок, фактически выгребая весь данный товар. Другая пыталась отвоевать хотя бы один рулон, счастливица не хотела делиться. Эпичную битву, которую разнимала полиция, зрители сняли на телефоны. Видео уже неделю гуляет в интернете.

Учитывая дату, новость могла бы стать анекдотом. Но повышенный, аж до драк, спрос именно на туалетную бумагу – грустная и в то же время странная примета нашего поражённого коронавирусом времени. Бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях – а именно так она называется в Википедии! – лидирует среди покупок, которые делают люди во всём мире с началом эпидемии Covid-19.

Это первое, что отмечают наши живущие за границей сограждане. А писательница и певица Ирэна Карпа пишет из Парижа: "Если вы думаете, что утончённые французы запасаются изысканным вином, сыром длительного хранения и фуа-гра, то нет. Та самая сральная бумага и макароны". Эпидемия затаривания туалеткой пришла в Украину даже раньше коронавируса, что тоже не обошли вниманием соотечественники.

Но есть одно отличие. Да, на Запад от Украины на втором месте после туалетной бумаги по ажиотажному спросу – макаронные изделия. Наш народ, хватая туалетную бумагу, пребывает в мировом тренде. Только вместо макарон скупает гречку. Причём не ошибусь в прогнозе: гречневая крупа уже сравнялась с бумажными изделиями, и очень скоро опередит. Пользователи украинского сегмента Facebook искренне удивлены, почему именно гречка. И даже меньше обеспокоены грядущим дефицитом изделия для, пардон, гигиенической обработки собственных задов.

Читайте также"Туалетные утята": что роднит Украину с РоссиейОтвет на вопрос, откуда вокруг туалетной бумаги ажиотаж, как раз и даст понимание того, почему в Украине гречку гребут активнее, чем макароны. И, в свою очередь, объяснит особенности украинского отношения к сакральным бумажным рулонам. Давайте разбираться по порядку. Попробуем отнестись серьёзно, даже если "туалетная" тема традиционно находится в сегменте плохого юмора, сомнительного качества скетчей и бородатых анекдотов.

Мировая история рулонной туалетной бумаги насчитывает 130 лет. Изобрели её в 1890 году в Америке. Производитель стеснялся ставить на деликатном товаре реквизиты своей фабрики. Европа получила свою спустя без малого 40 лет, в межвоенный период. Антисанитария, вызванная войной, бедностью и разрухой, требовала ответственного отношения к гигиене. Потому в 1943 году в Лондоне презентовали тот самый вариант туалетной бумаги, которым западный мир пользуется до сих пор и за рулоны которого воюет в супермаркетах.

Итак, цивилизованное западное общество ответственно относится к своим задницам с середины ХХ века. Чем чревата эпидемия, равной которой мир не переживал со времён пандемии испанского гриппа в 1919-том? Правильно, изоляцией. Точнее, самоизоляцией. Цивилизованный человек не выходит из дому, просто боится. Но едят люди каждый день. Вот почему запасы качественной двуслойной туалетной бумаги даже важнее запасов макарон. За едой можно выходить реже. Она заканчивается не так быстро, как "туалетка". Что попало в мире стараются не пускать в "задний" ход вот уже восемь десятков лет.

А что же Украина? Мало кто знает: дефицита туалетной бумаги у нас нет всего-то с первой половины 1990-тых. То есть, весь советский период наш народ, идущий к победе коммунизма, подтирался советскими же газетами. Теоретически товар с названием "бумага туалетная" появился в СССР в 1968 году. Но практически "это" было дефицитом, "доставалось" по блату и было привилегией партийных работников.

Немного отвлечёмся на гречку. Эта крупа – наша национальная еда. Даже слово такое есть в украинском языке – гречкосії. Гречневой каши нет или почти не в европейском, американском, австралийском, азиатском меню. Потому везде гребут макароны, это проще и привычнее. Но почему же тогда украинцы не налетают на макароны, но упорно гребут гречку? Да потому, что эта крупа, как и туалетная бумага, нанесла рождённым в СССР невольную, незаметную на первый взгляд родильную травму – дефицит, которого может не стать в любой момент.

Далеко ходить не надо. 2011 год начался с того, что в Украине резко пропала гречневая крупа – от слова совсем. Тогдашний глава правительства Николай Азаров честно признал: не знает, кто виноват и что делать. Дошло до того, что Киеву оказал гуманитарную "гречневую" помощь Харьков, а Кабмин распорядился закупать гречку в Китае. Нынешние цены – в среднем 25 гривен за килограмм – установились тогда же, когда через три месяца дефицит преодолели.

К слову, двуслойную, более привычную для Запада туалетную бумагу украинцы игнорируют. Если и нагребают, то отечественную, серую, жестковатую, зато дешёвую. О которой те же польские туристы, попав в Украину, говорят с удивлением: "Вы не думаете о своих ду́пах".

Вывод напрашивается следующий. Украинцы скупают туалетную бумагу не потому, что собираются изолировать себя в четырёх стенах, а следуя западным тенденциям. Мол, на Западе, где цивилизация, люди наверняка знают больше. При этом держат в голове возможный дефицит – однако туалетную бумагу гребут всё равно избирательно.

Тогда как скупки гречки – обострение фантомной боли. Которая возвращает в советские времена. Но отсутствие информации о происходящем, недоверие к власти и привычка выживать самим – тоже советская боль. И одновременно советская привычка. Так что не удивляйтесь, если увидите человека с тележкой гречки и "туалетки".