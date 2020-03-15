Очереди в аптеках и пустые полки в магазинах: как живут украинцы в Польше во время пандемии

Пандемия коронавируса / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус напугал жителей Польше. Так, люди стараются особо не гулять, а в магазинах опустошают полки.

Украинка Ирина, котора проживает в Польше, в эксклюзивном комментарии Главреду, как живут поляки в условиях пандемии.

По ее словам, найти в магазинах мясо очень сложно, люди его раскупают в больших объемах, как и предметы первой необходимости, например туалетную бумагу и воду. В то же время, хлеба и хлебобулочных изделий в достатке.

При этом девушка отметила, что поляки напряжены из-за распространения инфекции. Кроме того, большие торговые центры закрыты, работают в основном продуктовые магазины, а в аптеках очереди, но в помещение пускают только по одному человеку.

Также Ирина рассказала, что намерена вернуться в Украину, поэтому будет подавать заявку на эвакуацию.

Как ранее сообщал Главред, начиная с 15 марта Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев из-за пандемии коронавируса.