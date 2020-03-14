Польша закрыла границу для украинцев: кому разрешат въезд в страну

Польша закрыла границу для украинцев / УНИАН

Начиная с 15 марта Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев из-за пандемии коронавируса.

Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта, сообщает Нова митниця в Facebook.

Долгобычев - Угринов - автомобильный,

Зосин - Устилуг - автомобильный,

Хребенное - Рава-Русская - железнодорожный,

Медика - Шегини - автомобильный/пешеходный,

Кросценко - Смельница - автомобильный,

Кросценко - Хыров - железнодорожный,

Будомеж - Грушев - автомобильный.

Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

Вот более уточненный список:

граждане Польши;

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши;

иностранцы, которые имеют Карту Поляка;

Главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Польши;

иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Читайте такжеВылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезниНапомним, ранее сообщалось, Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

"Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков. Это требует ответственности. Ответственных действий, которые могут обеспечить минимизацию последствий пандемии", – объявил 13 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий.