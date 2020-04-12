Миллион долларов за вакцину: Зеленский сделал неожиданное предложение

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Украинский ученый, который сможет создать вакцину от коронавируса, получит один миллион долларов, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, об этом глава государства сказал ему и попросил передать его слова ученым.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - отметил он в интервью Левому берегу.

Ляшко также считает, что рано или поздно вакцину или лекарство от коронавируса все же найдут.

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Напомним, ранее в Офисе президента не исключили возможности введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако это может произойти в случае, если не удастся остановить распространение COVID-19.