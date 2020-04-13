Историк рассказал, какой феномен поможет украинцам пережить кризис

Ярослав Грицак рассказал, какой феномен поможет украинцам пережить кризис/ УНИАН

Украина в самые критические моменты собственной истории не раз доказывала, что способна выдерживать жесточайшие удары - благодаря крайне крепкому обществу.

Именно соответствующее мнение в интервью порталу Факты высказал авторитетный специалист по истории и известный публицист Ярослав Грицак. По его словам, стоит надеяться, что и нынешний кризис (запущенный по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19, будет преодолен Украиной.

"Украина имеет определенный запас прочности — в первую очередь не как экономика или как государство, а как общество […]. Мы выстоим. Так что не будем пугать себя тем, что Украина исчезнет", — считает Грицак.

Историк утверждает, что в недавней истории Украины (уже после распада СССР в 1991-м) наблюдалось много кризисов, однако они крайне быстро выветриваются из общественной памяти. Соответственно, каждый пароксизм нового кризиса воспринимается особенного остро и паникерски.

"Мы как-то совсем забыли, что в 1994 году вышли из страшнейшего политического, экономического и национального кризиса, который привел к уходу Кравчука и новым выборам. Тогда мы стояли на пороге распада государства и даже гражданской войны. Мы уже расслабились и забыли про „русскую весну" 2014 года", — заявил Грицак.

По мнению историка, украинцам стоит размышлять не о крахе страны, а о реформах в Украине - сразу после того, как будет обнаружен выход из кризисных явлений.

"Украина выстоит, если выстоит мир. Если он не сойдет с ума и не дойдет до худших вариантов — таких, как мягкий апокалипсис […]. Давайте уже сегодня думать, что будет после кризиса и после Зеленского. Украина до сих пор не выполнила своего домашнего задания по реформированию, и никакой карантин нас от этого задания не освобождает", - подытожил Грицак.

Напомним, ранее эксперты Международного валютного фонда предупредили об угрозе крупнейшего за последнее столетие обвала мировой экономики - из-за пандемии китайского коронавируса Сovid-19, а также методов, используемых многими странами в битве с ней.