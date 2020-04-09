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МВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории

9 апреля 2020, 22:31

Эксперты утверждают, что следует подготовиться к тотальному обвалу мировой экономики.

МВФ
МВФ / Reuters

Крупнейший за последние 100 лет обвал мировой экономики прогнозирует Международный валютный фонд, который спровоцирует пандемия коронавируса Сovid-19, а также методы многих стран борьбы с ней.

"Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - цитирует DW главу МВФ Кристалину Георгиеву.

По словам главы МВФ, даже в случае лучшего сценария стабилизации экономических процессов в мире следует ожидать не ранее 2021 года. Она подчеркнула, что не исключает и худший вариант развития событий, что спровоцирует еще более тяжелые последствия для многих стран.

Читайте такжеКоронавирус показал глубину деградации всех институтов в УкраинеГеоргиева констатировала, что сейчас никто в мире не знает, когда закончиться пандемия и можно будет начать процесс восстановления экономики. В неведении все и относительно последствий, поскольку сейчас оценить их масштаб пока невозможно.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что по итогам минувшего года мировая экономика находилась в минусе и без пандемии. Однако, несмотря на неутешительные прогнозы, Георгиева призвала правительства всех стран в первую очередь заботиться о гражданах и отечественных предприятиях, чтобы минимизировать возможные негативные последствия неожиданного нашествия коронавируса.

Как ранее сообщалось, из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 мировая экономика оказалась в стадии рецессии. Причем ее последствия могут быть гораздо хуже, чем результаты финансового кризиса 2008/2009 годов.

Напомним, в МВФ уже шокировали прогнозом из-за распространения жуткого коронавируса.

МВФ мировой кризис эпидемия коронавируса пандемия
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