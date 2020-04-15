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"Просто бизнес": эксперт объяснил отказ церквей закрыться на карантин

15 апреля 2020, 08:54

Церковь следует заставить соблюдать карантин, а богослужения должны быть запрещены, считает Анатолий Октисюк.

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Церковные иерархи просто не хотят потерять заработок / 1zoom.ru

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк высказал свое мнение относительно того, почему церкви в Украине в условиях пандемии коронавируса отказываются от онлайн-богослужений.

По его словам, церковные иерархи просто не хотят потерять заработок.

"Особенно это касается филиала РПЦ - Московского патриархата, который очень боится, закрывшись на карантин, потерять деньги. Поступая так, церкви МП переступают через моральные принципы и принципы совести. Для них неважно, что кто-то заболеет или умрет. Для них важно, чтобы их паства физически пришла в храм и сбросилась, кто сколько может. Это - бизнес, просто бизнес", - сказал Октисюк в комментарии Главреду.

Как пример он привел призыв Лавры после ее закрытия на карантин помочь церкви финансово.

"… вся эта церковь - это, по сути, большая финансовая пирамида. Знаю, что Лавра 30-50% своих доходов должна отдавать в Москву в качестве "платы за франшизу". Вот они и выкручиваются, как могут, пытаясь обойти карантинные ограничения", - отметил он.

Политический эксперт  считает, что церкви в таких исключительных ситуациях, как пандемия, должны быть в равных со всеми условиях.

"Церковь следует заставить соблюдать карантин, а богослужения должны быть запрещены. Льготы, которые у церквей и могут быть отменены властями, могут стать весомым аргументом, чтобы убедить церковных иерархов соблюдать карантин", - резюмировал Октисюк.

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Напомним, 14 апреля стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата намерена провести своих храмах традиционные богослужения на Пасху, несмотря на рекомендации в связи с эпидемией коронавируса.

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