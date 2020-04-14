Ограничить телевизор и интернет: УПЦ МП зовет верующих на пасхальное богослужение в карантин

Пасхальные богослужения в УПЦ МП пройдут по плану / TUT.by

Украинская православная церковь Московского патриархата намерена провести своих храмах традиционные богослужения на Пасху, несмотря на рекомендации в связи с эпидемией коронавируса.

"Богослужение в Пасхальные праздничные дни будет осуществляются согласно Уставам нашей Церкви. В частности, Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет совершаться! Все желающие могут приступить к Таинствам Покаяния и Евхаристии", — заявил Архиерей Вознесенской епархии Алексей (Шпаков), его сообщение опубликовано на сайте епархии.

По словам священнослужителя, прихожанам в праздники следует отказаться от телевизора, интернета и социальных сетей. Но он указал на важность соблюдения всех рекомендаций МОЗ.

Также к верующим со своим видеообращением обратился предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий. Он также отметил, что службы в храмах состояться, как и было запланировано. Однако прихожанам необходимо будет оставаться на улице, соблюдая санитарные нормы. По словам Онуфрия, если верующие по каким-то причинам не смогут посетить службу, но он разрешил смотреть ее по телевидению.

Напомним, новость о том, что ряды священнослужителей бывшей УПЦ (МП) массово выкашивает китайский коронавирус Covid-19 вызвала поток глумливых шуток и издевательских комментариев в украинском сегменте социальной сети Facebook.

Как ранее сообщалось, во время традиционного онлайн-брифинга киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. В ней официально было подтверждено более девяноста случаев заболевания китайским коронавирусом (Covid-19).