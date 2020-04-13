Каппелан ПЦУ требует уголовного наказания для УПЦ МП за нарушение карантина

Церковь, считает капеллан, должна быть на страже закона / Фото: dn.npu.gov.ua

Военный капеллан Православной церкви Украины Дмитрий Присяжный высказал мнение, что священники, призывающие приходить на Пасхальную службу в церковь в период пандемии коронавируса, должны нести уголовную ответственность, поскольку подвергают опасности не только свою жизнь, но и прихожан.

В комментарии InfoResist каппелан подчеркнул, что УГКЦ и ПЦУ строго придерживаются карантина и не нарушают закон. Они проводят онлайн-трансляцию служб, а в храм пускают не более 10 человек на допустимом при эпидемии расстоянии.

"Наша церковь придерживается этих карантинных требований и поощряет своих верующих быть дисциплинированными. Фактически нарушение карантинных мер происходит в церквях Московского патриархата. А настоятель Лавры считал себе, я не знаю, или пупом земли, или, как говорят, море по колено. Но, видите, заболел же коронавирусом. В том числе и настоятель Ионовского монастыря, владыка Иона Черепанов", – рассказал капеллан.

По словам священнослужителя, правоохранительные органы должны принять меры относительно иерархов УПЦ МП, поскольку они сознательно нарушают закон. Он полагает, что наказанием должна быть исключительно уголовная ответственность.

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Присяжный подчеркнул, что УПЦ МП всегда шла в разрез с законами, моралью и патриотизмом. В частности, ее позиция была весьма показательной во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Поэтому каппелан убежден, что эту церковь нужно в Украине полностью запретить.

"Уже за все действия, которые они себе позволяли во время Оранжевой революции и во время военных действий на Донбассе и аннексии Крыма – только за все это они подлежат полному запрету на территории Украины. А когда они несут характер нарушения закона, подвергают опасности верующих, то это уже уголовная ответственность. Поэтому государство должно действовать более радикально, чтоб и другим была установка так себя не вести", – отметил Присяжный.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Вербное воскресенье на троих священников были наложены административные штрафы.

Как ранее сообщалось, в Вербное воскресенье, 12 апреля, в Украине верующие собрались возле храмов, несмотря на карантин.