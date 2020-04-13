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Каппелан ПЦУ требует уголовного наказания для УПЦ МП за нарушение карантина

13 апреля 2020, 18:58

Священнослужитель настаивает, чтобы правоохранители неотлагательно приняли жесткие меры.

Церковь
Церковь, считает капеллан, должна быть на страже закона / Фото: dn.npu.gov.ua

Военный капеллан Православной церкви Украины Дмитрий Присяжный высказал мнение, что священники, призывающие приходить на Пасхальную службу в церковь в период пандемии коронавируса, должны нести уголовную ответственность, поскольку подвергают опасности не только свою жизнь, но и прихожан.

В комментарии InfoResist каппелан подчеркнул, что УГКЦ и ПЦУ строго придерживаются карантина и не нарушают закон. Они проводят онлайн-трансляцию служб, а в храм пускают не более 10 человек на допустимом при эпидемии расстоянии.

"Наша церковь придерживается этих карантинных требований и поощряет своих верующих быть дисциплинированными. Фактически нарушение карантинных мер происходит в церквях Московского патриархата. А настоятель Лавры считал себе, я не знаю, или пупом земли, или, как говорят, море по колено. Но, видите, заболел же коронавирусом. В том числе и настоятель Ионовского монастыря, владыка Иона Черепанов", – рассказал капеллан.

По словам священнослужителя, правоохранительные органы должны принять меры относительно иерархов УПЦ МП, поскольку они сознательно нарушают закон. Он полагает, что наказанием должна быть исключительно уголовная ответственность.

Читайте такжеБог не уберег: Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса"Если они такие непослушные и подвергают опасности людей, то тут уже свои меры влияния должно применять государство. Не только штрафы. Но если даже нужны подразделения Нацгвардии и полиции, которые будут препятствовать передвижению большого количества верующих. А если архиереи и священники Московского патриархата так себя ведут, то тут уже вплоть до уголовной ответственности", – считает священнослужитель ПЦУ.

Присяжный подчеркнул, что УПЦ МП всегда шла в разрез с законами, моралью и патриотизмом. В частности, ее позиция была весьма показательной во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Поэтому каппелан убежден, что эту церковь нужно в Украине полностью запретить.

"Уже за все действия, которые они себе позволяли во время Оранжевой революции и во время военных действий на Донбассе и аннексии Крыма – только за все это они подлежат полному запрету на территории Украины. А когда они несут характер нарушения закона, подвергают опасности верующих, то это уже уголовная ответственность. Поэтому государство должно действовать более радикально, чтоб и другим была установка так себя не вести", – отметил Присяжный.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Вербное воскресенье на троих священников были наложены административные штрафы.

Как ранее сообщалось, в Вербное воскресенье, 12 апреля, в Украине верующие собрались возле храмов, несмотря на карантин.

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