Карантин – побоку: толпы верующих собрались у храмов в Вербное воскресенье

У церквей собираются сотни людей / Скриншот

В Вербное воскресенье, 12 апреля, которое по традиции отмечается за неделю до Пасхи, в Украине верующие собрались возле храмов, несмотря на карантин.

При этом в Сеть выложили видео, на котором верующие в Ровно святят вербу возле Свято-Воскресенского собора УПЦ МП.

Обратим внимание, что священнослужители не одет в маску, кроме того рекомендованной дистанции в толпе мало кто придерживается. Среди посетителей религиозного обряда также были люди без масок, и лишь малая часть стояла в стороне от общей толпы.

В то же время в Черновцах в Вербное воскресенье, несмотря на карантин, вблизи православных храмов образовались толпы людей.

Несмотря на ужесточение карантинных ограничений в эти выходные, верующие пришли в церкви, чтобы посвятить ветки вербы.

В частности, скопление людей наблюдалось вблизи Свято-Духовского кафедральный собор на Соборной площади в Черновцах.

Ранее председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заявил, что на праздники в области не будут закрывать церкви. При этом чиновник настоял на соблюдении верующими карантинных правил.

Также Осачук заявил, что священнослужители пытаются на прихожан "перебросить" ответственность за посещение храмов во время карантина.

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"Они говорят: "Это не мы, это люди требуют. Мы не можем запретить людям прийти", - сказал он.

Напомним, ранее в Православной церкви Украины заявили о том, что из-за карантина Вербное воскресенье в храмах ПЦУ у верующих не будет возможности принять участие в обряде освящения ивовой лозы.