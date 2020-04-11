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В ПЦУ отказались от обряда освящения ивовой лозы - названа причина

11 апреля 2020, 20:32

Митрополит Епифаний заявил, что в ПЦУ ввели ограничения для мирян из-за карантина.

верба_Вербное воскресенье_Пасха
Храмы ПЦУ не будут освящать вербу из-за карантина / GoodFon

Из-за карантина завтра, в Вербное воскресенье, в храмах ПЦУ у верующих не будет возможности принять участие в обряде освящения ивовой лозы.

"Страстная неделя начинается уже завтра светлым праздником Входа Господня в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Поэтому я желаю каждому из вас встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, души и всю жизнь", - сказал Епифаний в своем видеообращении, размещенном на сайте ПЦУ.

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При этом он отметил, что священнослужители ПЦУ "будут в молитве рядом".

"И светлая радость Пасхи наполнит и ваш дом, потому что Церковь со всеми вами", - сказал Епифаний.

8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

Ранее из-за китайской заразы по всей Украине продлили карантин до 24 апреля. Несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

Также напомним, Кличко в эфире телеканала 24 Украина заверил, что из-за усиленных мер карантина, комендантский час в городе вводить не будут.

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