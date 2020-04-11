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12 апреля – какой праздник – что делать в Вербное воскресенье

11 апреля 2020, 17:17

Что нельзя делать в Вербное воскресенье в 2020 году, что надо говорить, когда бьешь вербой и как поздравлять с Вербным воскресеньем – в материале Главреда.

12 апреля – праздник Вербное воскресенье – что делать, поздравления
12 апреля – праздник Вербное воскресенье – что делать, поздравления / GoodFon

12 апреля 2020 – сегодня праздник вербы и космоса. Это Вербное воскресенье 2020.

Как поздравить с Вербным воскресеньем читайте в наших материалах С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные и Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші.

Мир отмечает Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос), а Украина – День работников ракетно-космической отрасли.

Также отмечается День работников науки в Казахстане.

Россия и Белоруссия отмечают День войск противовоздушной обороны.

По народному календарю, 12 апреля – Иван Лествичник.

12 апреля – праздник церковный

12 апреля в 2020 году православные празднуют Вход Господень в Иерусалим – или, если по-народному, Вербное воскресенье. Подробнее читайте в материале Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать.

Также это день памяти Иоанна Лествичника. Это христианский богослов и философ, автор "Лествицы" (от старославянского "лестница") – руководства по нравственному самосовершенствованию.

Католики и лютеране уже празднуют Воскресение Господне – у них наступила католическая Пасха 2020.

Читайте такжеПоздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые

Идет Великий пост 2020.

Служба в Вербное воскресенье – онлайн трансляция богослужения

12 апреля – приметы

Есть такие приметы 12 апреля на погоду:

  • дождливый день – к хорошему урожаю грибов;
  • одуванчики уже зацвели – лето будет коротким;
  • пчелы из ульев вылетают – к теплой весне;
  • птицы с южной стороны вьют гнезда – к холодному лету;
  • гуси летят высоко – к дождливым весне и лету.

12 апреля – что нельзя делать, а что нужно

День полагается провести мирно, в кругу семьи.

По народным поверьям, 12 апреля нельзя:

  • лишний раз выходить на улицу – по поверью, нечисть на Ивана бесится и может напасть;
  • заниматься тяжелой работой и рукоделием;
  • ссориться.

О том, что что нельзя делать на Вербное воскресенье, для чего нужна верба в доме, что можно есть и что готовят в Вербное воскресенье – читайте в нашем материале Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать.

12 апреля – именины

День ангела справляют Иван и Захар.

12 апреля – кто родился

12 апреля родились такие знаменитости:

  • 1823 — русский драматург Александр Островский.
  • 1930 — украинский философ, академик НАН Украины Мирослав Попович.
  • 1949 — клоун-кошковод Юрий Куклачев.
  • 1956 — американский киноактер кубинского происхождения Энди Гарсиа (Крестный отец 3, Чем заняться мертвецу в Денвере, Одиннадцать друзей Оушена и др.).
  • 1961 — актер эстрады и кино Юрий Гальцев.
  • 1972 — актриса кино и театра, телеведущая Елена Корикова (Барышня-крестьянка, Бедная Настя и др.).
  • 1979 — американская актриса театра, кино и телевидения Клэр Кэтрин Дэйнс (Маленькие женщины 1994, Ромео + Джульетта, Терминатор 3: Восстание машин, Звездная пыль и др.).
  • 1979 — американская актриса, модель и продюсер Дженнифер Моррисон (Доктор Хаус, Однажды в сказке и др.).
  • 1994 — ирландская и американская актриса Сирша Уна Ронан (Милые кости, Гостья, Две королевы, Маленькие женщины 2019 и др.).
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Сейчас вы просматриваете новость «12 апреля – какой праздник – что делать в Вербное воскресенье». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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