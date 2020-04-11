12 апреля – какой праздник – что делать в Вербное воскресенье

12 апреля – праздник Вербное воскресенье – что делать, поздравления / GoodFon

12 апреля 2020 – сегодня праздник вербы и космоса. Это Вербное воскресенье 2020.

Как поздравить с Вербным воскресеньем читайте в наших материалах С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные и Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші.

Мир отмечает Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос), а Украина – День работников ракетно-космической отрасли.

Также отмечается День работников науки в Казахстане.

Россия и Белоруссия отмечают День войск противовоздушной обороны.

По народному календарю, 12 апреля – Иван Лествичник.

12 апреля – праздник церковный

12 апреля в 2020 году православные празднуют Вход Господень в Иерусалим – или, если по-народному, Вербное воскресенье. Подробнее читайте в материале Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать.

Также это день памяти Иоанна Лествичника. Это христианский богослов и философ, автор "Лествицы" (от старославянского "лестница") – руководства по нравственному самосовершенствованию.

Католики и лютеране уже празднуют Воскресение Господне – у них наступила католическая Пасха 2020.

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Идет Великий пост 2020.

Служба в Вербное воскресенье – онлайн трансляция богослужения

12 апреля – приметы

Есть такие приметы 12 апреля на погоду:

дождливый день – к хорошему урожаю грибов;

одуванчики уже зацвели – лето будет коротким;

пчелы из ульев вылетают – к теплой весне;

птицы с южной стороны вьют гнезда – к холодному лету;

гуси летят высоко – к дождливым весне и лету.

12 апреля – что нельзя делать, а что нужно

День полагается провести мирно, в кругу семьи.

По народным поверьям, 12 апреля нельзя:

лишний раз выходить на улицу – по поверью, нечисть на Ивана бесится и может напасть;

заниматься тяжелой работой и рукоделием;

ссориться.

О том, что что нельзя делать на Вербное воскресенье, для чего нужна верба в доме, что можно есть и что готовят в Вербное воскресенье – читайте в нашем материале Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать.

12 апреля – именины

День ангела справляют Иван и Захар.

12 апреля – кто родился

12 апреля родились такие знаменитости: