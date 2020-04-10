Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать

Вербное воскресенье 2020 – как сохранить вербу и что нельзя делать / wide-w.com

Вербное воскресенье - праздник, который еще называют Вход Господень в Иерусалим. У католиков он называется Пальмовое воскресенье, так как на самом деле Христа встречали пальмовыми ветвями – но в наших краях пальмы заменили вербой.

Вербное воскресенье в 2020 году пришлось на 12 апреля.

В этот праздник православным разрешается послабление Великого поста 2020. А главные традиции и приметы на Вербное воскресенье связаны с вербой.

Уже пора решать, что делать с прошлогодней вербой и как сохранить вербу свежей до Вербного воскресенья, если уже наломали новых веток.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье, для чего нужна верба в доме, что готовят в Вербное воскресенье и каковы приметы и традиции дня – в материале Главреда.

Для чего нужна верба в доме? По народным поверьям, это мощный амулет, который защищает обитателей дома от зла, охраняет их здоровье и даже привлекает в дом деньги.

О том, как привлечь деньги в свою жизнь с помощью обычной вербочки, мы уже писали в нашем материале Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги: там описан и ритуал на деньги, и заговор на деньги, и даже молитва, чтобы деньги водились.

Когда рвут вербу и святят ее в 2020 году? Уже с вечера Лазаревой субботы. После освящения вербой уже ни с кем не делятся, а сразу несут домой.

Сколько вербочек ставят дома? По примете, количество веток должно равняться количеству домочадцев.

Как сохранить вербу свежей? Просто в вазе без воды. Вербу в доме хранят за одной из домашних икон – вплоть до следующего Вербного воскресенья. При этом в воду ее не ставят: в воде она прорастает, после чего, по традиции, ее нужно высадить в землю (но ни в коем случае не на своем участке – это якобы к смерти, лучше возле реки или в лесу).

Если освященная верба зацвела или проросла – это добрая примета: значит, дому и семье не грозит никакая беда.

Что делать с прошлогодней освященной вербой? Лучший вариант – сжечь. Потому что выкидывать освященную вербу или закапывать там, где на нее могут нагадить животные (а как ты такое угадаешь?) категорически нельзя.

Как альтернатива – можно заварить с нею чай или сделать себе ванну с вербным отваром. В первом случае котики вербы надо съесть, во втором – остатки придется закапывать.

Подробнее читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы.

Что же категорически нельзя делать в Вербное воскресенье? В первую очередь многих интересует, можно ли мыть голову в Вербное воскресенье и можно ли сажать в Вербное воскресенье. Да и да. Но в обоих случаях есть свои "но".

Голову мыть можно – а расчесывать волосы нельзя: иначе жди неприятностей.

Сажать растение с мясистыми большими листьями можно. И если в течение месяца оно не завянет – то такое растение, по поверью, начнет постоянно привлекать деньги в дом. Но! Если оно завяло – ходить человеку в бедняках всю жизнь.

Из других запретов:

нельзя работать в Вербное воскресенье;

нельзя убирать в Вербное воскресенье, шить и заниматься рукоделием;

шумно веселиться и напиваться.

Молиться, поститься, раздавать милостыню со словами "Вам на удачу, мне на богатство" (это самый простой заговор на деньги в Вербное воскресенье) и общаться с семьей (если праздник провести в кругу семьи – это укрепит родственные связи).

Главная традиция – устроить шуточное избиение вербой, чтобы добавить человеку здоровья и богатства.

При этом полагается приговаривать что-то на выбор:

♦ "Не я бью – верба бьет. Верба хлест бьет до слез".

♦ "Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля".

♦ "Верба красна, бей до слез, будь здоров!".

Также, по приметам, хорошо пройдет пересадка домашних растений.

В Вербное воскресенье можно есть рыбные блюда, добавлять в еду при готовке масло, а за праздничным столом побаловать себя бокальчиком винца. При этом переедать и напиваться в Вербное воскресенье категорически нельзя.

Какие блюда можно приготовить в Вербное воскресенье? К примеру, оригинальный рыбный суп с помидорами. Из 500 г рыбы сделать рыбный бульон, рыбу вынуть – порезать туда 3 картофелины – через пять-десять минут добавить пассированные морковь, лук и корень петрушки (все овощи – по 1 шт.). Вернуть в кастрюлю кусочки рыбы. Минут за десять до готовности добавить 0,5 стакана консервированного зеленого горошка и 3-4 свежих помидора, которые нарезали дольками. При подаче украсить зеленью.

Многим придется по душе и сытный рыбный салат. Понадобится:

2 сорта отварной рыбы (например, филе окуня и горбуши – в общей сложности 1 кг);

картофель и грибы – по 0,5 кг;

лук – 3 шт.,

постный майонез – 250 г.

Картофель отварить и крупно натереть. Лук пожарить.

Салат укладывается слоями: сначала слой рыбы – постный майонез – слой грибов – майонез – жареный лук – майонез – слой другой рыбы – майонез – финальный слой из картофеля.

Сверху украсить майонезом, свежим или соленым огурцом, зеленью. Лучше всего дать ему настояться.

Изысканная рыба, запеченная с орехами. Вам понадобится:

хек – 3 шт.;

помидор – 1 шт.;

грецкие орехи – 70 г;

чеснок – 3 зубчика;

зелень – 30 г;

кориандр – 1 ч. л.;

оливковое масло – 20 мл;

специи по вкусу.

Как приготовить – наглядно видно на видео: