Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать

Что нельзя делать на Вербное воскресенье, для чего нужна верба в доме, что готовят в Вербное воскресенье и каковы приметы и традиции дня – в материале Главреда.
Вербное воскресенье - праздник, который еще называют Вход Господень в Иерусалим. У католиков он называется Пальмовое воскресенье, так как на самом деле Христа встречали пальмовыми ветвями – но в наших краях пальмы заменили вербой.
Вербное воскресенье в 2020 году пришлось на 12 апреля.
В этот праздник православным разрешается послабление Великого поста 2020. А главные традиции и приметы на Вербное воскресенье связаны с вербой.
Уже пора решать, что делать с прошлогодней вербой и как сохранить вербу свежей до Вербного воскресенья, если уже наломали новых веток.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье, для чего нужна верба в доме, что готовят в Вербное воскресенье и каковы приметы и традиции дня – в материале Главреда.
- Верба в доме – приметы на Вербное воскресенье
- Вербное воскресенье – что нельзя делать
- Вербное воскресенье – что можно делать
- Служба в Вербное воскресенье – онлайн трансляция богослужения
- Вербное воскресенье – что можно кушать и что готовят в Вербное воскресенье
Верба в доме – приметы на Вербное воскресенье
Для чего нужна верба в доме? По народным поверьям, это мощный амулет, который защищает обитателей дома от зла, охраняет их здоровье и даже привлекает в дом деньги.
О том, как привлечь деньги в свою жизнь с помощью обычной вербочки, мы уже писали в нашем материале Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги: там описан и ритуал на деньги, и заговор на деньги, и даже молитва, чтобы деньги водились.
Когда рвут вербу и святят ее в 2020 году? Уже с вечера Лазаревой субботы. После освящения вербой уже ни с кем не делятся, а сразу несут домой.
Сколько вербочек ставят дома? По примете, количество веток должно равняться количеству домочадцев.
Как сохранить вербу свежей? Просто в вазе без воды. Вербу в доме хранят за одной из домашних икон – вплоть до следующего Вербного воскресенья. При этом в воду ее не ставят: в воде она прорастает, после чего, по традиции, ее нужно высадить в землю (но ни в коем случае не на своем участке – это якобы к смерти, лучше возле реки или в лесу).
Если освященная верба зацвела или проросла – это добрая примета: значит, дому и семье не грозит никакая беда.
Что делать с прошлогодней освященной вербой? Лучший вариант – сжечь. Потому что выкидывать освященную вербу или закапывать там, где на нее могут нагадить животные (а как ты такое угадаешь?) категорически нельзя.
Как альтернатива – можно заварить с нею чай или сделать себе ванну с вербным отваром. В первом случае котики вербы надо съесть, во втором – остатки придется закапывать.
Подробнее читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы.
Вербное воскресенье – что нельзя делать
Что же категорически нельзя делать в Вербное воскресенье? В первую очередь многих интересует, можно ли мыть голову в Вербное воскресенье и можно ли сажать в Вербное воскресенье. Да и да. Но в обоих случаях есть свои "но".
Голову мыть можно – а расчесывать волосы нельзя: иначе жди неприятностей.
Сажать растение с мясистыми большими листьями можно. И если в течение месяца оно не завянет – то такое растение, по поверью, начнет постоянно привлекать деньги в дом. Но! Если оно завяло – ходить человеку в бедняках всю жизнь.
Из других запретов:
- нельзя работать в Вербное воскресенье;
- нельзя убирать в Вербное воскресенье, шить и заниматься рукоделием;
- шумно веселиться и напиваться.
Вербное воскресенье – что можно делать
Молиться, поститься, раздавать милостыню со словами "Вам на удачу, мне на богатство" (это самый простой заговор на деньги в Вербное воскресенье) и общаться с семьей (если праздник провести в кругу семьи – это укрепит родственные связи).
Главная традиция – устроить шуточное избиение вербой, чтобы добавить человеку здоровья и богатства.
При этом полагается приговаривать что-то на выбор:
♦ "Не я бью – верба бьет. Верба хлест бьет до слез".
♦ "Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля".
♦ "Верба красна, бей до слез, будь здоров!".
Также, по приметам, хорошо пройдет пересадка домашних растений.
Служба в Вербное воскресенье – онлайн трансляция богослужения
Вербное воскресенье – что можно кушать и что готовят в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье можно есть рыбные блюда, добавлять в еду при готовке масло, а за праздничным столом побаловать себя бокальчиком винца. При этом переедать и напиваться в Вербное воскресенье категорически нельзя.
Какие блюда можно приготовить в Вербное воскресенье? К примеру, оригинальный рыбный суп с помидорами. Из 500 г рыбы сделать рыбный бульон, рыбу вынуть – порезать туда 3 картофелины – через пять-десять минут добавить пассированные морковь, лук и корень петрушки (все овощи – по 1 шт.). Вернуть в кастрюлю кусочки рыбы. Минут за десять до готовности добавить 0,5 стакана консервированного зеленого горошка и 3-4 свежих помидора, которые нарезали дольками. При подаче украсить зеленью.
Многим придется по душе и сытный рыбный салат. Понадобится:
- 2 сорта отварной рыбы (например, филе окуня и горбуши – в общей сложности 1 кг);
- картофель и грибы – по 0,5 кг;
- лук – 3 шт.,
- постный майонез – 250 г.
Картофель отварить и крупно натереть. Лук пожарить.
Салат укладывается слоями: сначала слой рыбы – постный майонез – слой грибов – майонез – жареный лук – майонез – слой другой рыбы – майонез – финальный слой из картофеля.
Сверху украсить майонезом, свежим или соленым огурцом, зеленью. Лучше всего дать ему настояться.
Изысканная рыба, запеченная с орехами. Вам понадобится:
- хек – 3 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- грецкие орехи – 70 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- зелень – 30 г;
- кориандр – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 20 мл;
- специи по вкусу.
Как приготовить – наглядно видно на видео: