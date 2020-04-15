Оскорбление чувств верующих: в Днепре перекопали дорогу к храму: фото

Днепр, храм / Соцсети

В Днепре сотрудники коммунальных служб в экстренном порядке перекопали дорогу, ведущую именно в тот храм, где в честь Вербного Воскресенья, вопреки всем карантинным запретам, священник причащал несколько сотен мирян.

Как заявляет вице-мэр Днепра Михаил Лысенко, экстренные ремонтные работы вызваны тем, что прямо перед входом в храм на улице имени Паникахи, внезапно "замироточила труба", а в траншее, вырытой для ремонта, случайно нашли артиллерийский снаряд.

"Траншея ограждена. Работает ГосЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа", — написал Лысенко на своей страничке в соцсети Facebook и призвал всех религиозных людей воздерживаться от проведения массовых мероприятий во время коронавирусного карантина.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о том, что городские власти в ходе борьбы китайским с коронавирусом готовятся к самому плохому из возможных вариантов развития событий. Всего было вырыто 600 могил для захоронения возможных жертв Covid-19.