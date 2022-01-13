150 гривен за кг: в Украине рекордно взлетели цены на мясо

На фоне роста цен на мясо килограмм свиных ребер подешевел.
В Украине даже после предпраздничных закупок продолжает дорожать свинина. Цены на мясо существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным сайта Минфин, в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить в среднем за 147,98 грн, а сейчас его стоимость 153,60 грн.
Цены на мясо в Украине в январе
- Свиной подчеревок подорожал со 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.
- Шашлык из свинины подорожал со 142,02 грн/кг до 148,49 грн/кг.
- Грудинка средняя цена килограмма на сегодня 105,28 грн.
- Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг. В декабре она стоила 110,55 грн.
При этом килограмм свиных ребер подешевел со 109,86 грн до 103,65 грн.
Как рассказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, по данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе.
Рост реальных доходов населения в 2021 году не смог компенсировать расходы на товары и услуги первой необходимости.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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