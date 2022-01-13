150 гривен за кг: в Украине рекордно взлетели цены на мясо

Цены на мясо в Украине / Reuters, pixabay

В Украине даже после предпраздничных закупок продолжает дорожать свинина. Цены на мясо существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным сайта Минфин, в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить в среднем за 147,98 грн, а сейчас его стоимость 153,60 грн.

Цены на мясо в Украине в январе

Свиной подчеревок подорожал со 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.

Шашлык из свинины подорожал со 142,02 грн/кг до 148,49 грн/кг.

Грудинка средняя цена килограмма на сегодня 105,28 грн.

Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг. В декабре она стоила 110,55 грн.

При этом килограмм свиных ребер подешевел со 109,86 грн до 103,65 грн.

Как рассказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, по данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе.

Рост реальных доходов населения в 2021 году не смог компенсировать расходы на товары и услуги первой необходимости.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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