Цены на сахар будут рекордными: в Украине на 20% подорожают продукты

В ближайшее время в Украине ожидается увеличение цен на сахар.
В Украине с начала 2022 года будут стремительно дорожать самые популярные продукты питания.
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что в сырьевой продовольственной группе товаров инфляция может составить от 10 до 20% в 2022 году, что ускорит инфляцию до 8-10% и потребует антикризисных мер.
"Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, — это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10 до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая - почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", - сообщил Устенко, передает Интерфакс-Украина.
Цены на сахар в Украине
Накануне Главред сообщал, что в ближайшее время в Украине ожидается увеличение цен на сахар. Такая тенденция, по мнению экспертов, будет наблюдаться в ближайшем будущем.
В 2021 году цены на сахар взлетели более чем на 65% с 13,1 гривны до 25,4 гривен.
Причина подорожания сахара
Себестоимость производства отечественного сахара растет. Главный фактор, толкающий ее вверх – стоимость энергоносителей. Кроме того, растет также стоимость минеральных удобрений, средств защиты растений, металлопроката.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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