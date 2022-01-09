Цены на сахар будут рекордными: в Украине на 20% подорожают продукты

Цены на сахар в Украине / REUTERS

В Украине с начала 2022 года будут стремительно дорожать самые популярные продукты питания.

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что в сырьевой продовольственной группе товаров инфляция может составить от 10 до 20% в 2022 году, что ускорит инфляцию до 8-10% и потребует антикризисных мер.

"Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, — это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10 до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая - почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", - сообщил Устенко, передает Интерфакс-Украина.

Цены на сахар в Украине

Накануне Главред сообщал, что в ближайшее время в Украине ожидается увеличение цен на сахар. Такая тенденция, по мнению экспертов, будет наблюдаться в ближайшем будущем.

В 2021 году цены на сахар взлетели более чем на 65% с 13,1 гривны до 25,4 гривен.

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Причина подорожания сахара

Себестоимость производства отечественного сахара растет. Главный фактор, толкающий ее вверх – стоимость энергоносителей. Кроме того, растет также стоимость минеральных удобрений, средств защиты растений, металлопроката.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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