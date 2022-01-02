Цены на сигареты резко взлетели: сколько стоит пачка

Сигареты в Украине подорожали / Reuters

С 2022 года в Украине табак и алкоголь еще больше вырастут в цене, что предусмотрено законом №5600, принятого в ноябре 2021 года.

На данный момент акциз на литровое пиво - 2,78 грн, в новом 2022 году пиво 4% крепости акциз сократится до 2,39 грн, но поднимется в цене вдвое на пиво 8% крепости - до 4,88 грн. На крепкий алкоголь цены вырастут на 5%.

Подорожание сигарет связано с тем, что украинское правительство каждый год принимает решение о повышении табачного акциза в среднем на 20%. При этом в правительстве мотивируют такое решение положениями Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которую подписала Украина - там присутствует такое обязательство.

Как отмечают в правительстве, такими мерами ЕС пытается защитить собственные табачные рынки от захвата хотя и менее качественными, зато гораздо более дешевыми украинскими сигаретами. При этом избежать повышения цен на сигареты все равно не удастся.

Цены на сигареты в Украине в 2022 году

Средняя цена за пачку в 2022 году будет на уровне 50 грн,

в 2023 - 70 грн, в 2024 году - 84 грн,

в 2025 году - 101 грн.

Акциз на стики и жидкости для вейпов тоже вырастет на 20% – до 1 747,6 гривен за тысячу штук.

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Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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