Цены на алкоголь в Украине взлетят с 1 января

Цены на алкоголь / pixabay

Налоговый закон №5600 уже с 1 января 2022 года предусматривает отмену акцизных марок для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков.

Документ расширяет перечень товаров, которые не подлежат маркировке марками акцизного налога. Теперь в список войдут тестовые образцы алкогольных напитков и натуральные вина без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%.

По разъяснениям Государственной налоговой службы, речь идет об обычных (неигристых) винах и сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но при этом не превышает 15%. Обязательным условием также является ферментное происхождение этилового спирта, который содержит продукт.

Что касается тестовых образцов алкогольных напитков, подразумеваются не предназначенные для розничной продажи и ввозимые субъектами хозяйствования, имеющими оптовые лицензии, экземпляры для проведения исследований или испытаний, но не более 3 л каждого наименования.

"Речь не идет об отмене уплаты акциза, только о том, что у производителей отпадает необходимость закупать эту марку у налоговиков и клеить ее (если приклеили неправильно - это автоматически штрафные санкции от Налоговой)", – пояснил глава общественного союза Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины Владимир Печко.

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На сегодня в Украине обязательна маркировка акцизными марками для всех алкогольных напитков с содержанием этилового спирта свыше 8,5% объемных единиц, реализуемых в стране.

Цены на алкоголь с 1 января 2022 года

Бутылка пива с 8% содержания алкоголя подорожает более чем на 2 гривны.

Водка, коньяк и вина повысится в среднем на 5%.

На игристые вина вырастет цена с 11,65 грн/литр до 12,23 грн/литр.

Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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