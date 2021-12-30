Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете цен

В Украине может подорожать хлеб / Фото: УНИАН

Стремительный рост цен на газ вынуждает производителей хлебобулочных изделий ставить вопрос о подорожании свой продукции.

Как заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, подорожание газа поставило на грань выживания перерабатывающую и пищевую отрасли, сообщают Українські Новини.

В этой связи эксперт не исключил серьезного подорожания хлебобулочных изделий.

"Все составляющие себестоимости подорожали, сегодня речь идет о 30%-м подорожании хлеба массовых сортов потребления", - отметил он.

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей пояснил, что крупные сети мазазинов не позволяют сделать экономически обоснованное повышение цен на определенный процент.

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"Речь шла о повышении цен на 5% постепенно, а сегодня мы дошли к тому, что для выживания отрасли необходимо поднять цены на 30%", - уточнил Дученко.

Также он добавил, что, несмотря на рекордный урожай, цена на муку за год увеличилась на 40%, что в свою очередь также может повлиять на цену хлеба.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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