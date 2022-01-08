Сахар резко подорожает: украинцам назвали новую цену

/ УНИАН

В ближайшее время в Украине ожидается увеличение цен на сахар. Такая тенденция, по мнению экспертов, будет наблюдаться в ближайшем будущем.

Еще в 2021 году цены на сахар взлетели более чем на 65% с 13,1 гривны до 25,4, пишет Agrotrend.

Прогноз роста цен на сахар в Украине

Уже в 2022 году прогнозируется 20-процентное подорожание сладкого продукта.

В пользу роста стоимости сахара и продолжающийся уже второй год подряд мировой тренд, и внутренние украинские факторы, которые не дают цене на сахар хотя бы остановиться на том, что есть.

Свою роль сыграло то, что в Южном полушарии внезапно ударили морозы, уничтожив значительную часть урожая сахарного тростника в Бразилии. Между тем, именно эта страна является основным поставщиком сахара на мировой рынок.

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Себестоимость производства отечественного сахара растет. Главный фактор, толкающий ее вверх – стоимость энергоносителей. Кроме того, растет также стоимость минеральных удобрений, средств защиты растений, металлопроката. Все это в совокупности не дает цене на сахар останавливаться.

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