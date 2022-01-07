16-этажку в Киеве начали отапливать дровами: у жильцов нет выбора

В Киеве 16-этажный жилой дом начали отапливать дровами / facebook.com/volodymr.gutsul

В Киеве жители новостройки начали отапливать 16-этажный дом дровами. Люди были вынуждены пойти на такой шаг.

Твердотопливную котельную установили в ЖК "Кузьминский-2", сообщил журналист Владимир Гуцул на своей страничке в Facebook.

"Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве заработала еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме", - написал он.

По словам Гуцула, к данному дому не подведены никакие коммуникации, хоть в нем и живут люди.

"На фото – ЖК "Кузьминский-2". Проблемная новостройка, наследие скандально известного застройщика Войцеховского. К дому не подведены никакие коммуникации (газа нет, так же как и централизованного водоснабжения и канализации). Единственное, что есть – это электрические кабели, которые шли на строительную площадку. А значит, жители платят за свет в несколько раз больше, чем остальные киевляне. Но есть и плюс – от цен на газ и отопление жильцы дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров", - подытожил журналист.

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В Киеве 16-этажный жилой дом начали отапливать дровами / facebook.com/volodymr.gutsul

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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