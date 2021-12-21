14 детей оказались на улице после пожара: многодетной семье собрали деньги на новое жилье

Семье погорельцев с 14 детьми собрали деньги на новое жилье / Скрин из видео

В Сумской области семье погорельцев неравнодушные помогли собрать деньги на новый дом. Их предыдущее жилье уничтожила пожар, после чего 14 детей и 9 взрослых оказались на улице.

Семья из села Коровинцы предполагает, что пожар произошел из-за новой люстры – из-за нее могло закоротить электросеть, сообщает ТСН.

Огонь уничтожил дом полностью – вместе с вещами, деньгами и документами. Чудом никто не пострадал.

"Ужас был, выбегали, малых выносили на огород. Там стекло летело, и шифер вылетал, там ужасно было", – вспоминает день пожара одна из дочерей.

После пожара погорельцев разместили в сельской амбулатории. Неравнодушные люди приносили им одежду и вещи первой необходимости. Тогда же и начали собирать деньги на новое жилье.

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Читайте такжеСгорели 10 автомобилей "скорой": в Донецкой области произошел пожар в медучреждении360 тысяч гривен пожертвовали семье две местные агрофирмы, еще более 60 тысяч перевели незнакомые, но неравнодушные люди. Теперь многодетная семья понемногу осваивается в новом доме площадью 120 квадратных метров.

А вот подаренной одежды и игрушек от неравнодушных у семьи столько, что две комнаты ими забиты до потолка. Подарки им приносили и школьники, и спасатели, и военные.

"В 27-й артиллерийской бригаде купили мне электромясорубку, о которой я даже не мечтала", – говорит многодетная мама Анна Буханец.

Те вещи, которые будут лишними, семья собирается отдать другим, кто также попал в беду.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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