14 детей оказались на улице после пожара: многодетной семье собрали деньги на новое жилье

Предыдущее жилье семьи полностью уничтожил огонь – люди едва успели спастись.
В Сумской области семье погорельцев неравнодушные помогли собрать деньги на новый дом. Их предыдущее жилье уничтожила пожар, после чего 14 детей и 9 взрослых оказались на улице.
Семья из села Коровинцы предполагает, что пожар произошел из-за новой люстры – из-за нее могло закоротить электросеть, сообщает ТСН.
Огонь уничтожил дом полностью – вместе с вещами, деньгами и документами. Чудом никто не пострадал.
"Ужас был, выбегали, малых выносили на огород. Там стекло летело, и шифер вылетал, там ужасно было", – вспоминает день пожара одна из дочерей.
После пожара погорельцев разместили в сельской амбулатории. Неравнодушные люди приносили им одежду и вещи первой необходимости. Тогда же и начали собирать деньги на новое жилье.
Читайте такжеСгорели 10 автомобилей "скорой": в Донецкой области произошел пожар в медучреждении360 тысяч гривен пожертвовали семье две местные агрофирмы, еще более 60 тысяч перевели незнакомые, но неравнодушные люди. Теперь многодетная семья понемногу осваивается в новом доме площадью 120 квадратных метров.
А вот подаренной одежды и игрушек от неравнодушных у семьи столько, что две комнаты ими забиты до потолка. Подарки им приносили и школьники, и спасатели, и военные.
"В 27-й артиллерийской бригаде купили мне электромясорубку, о которой я даже не мечтала", – говорит многодетная мама Анна Буханец.
Те вещи, которые будут лишними, семья собирается отдать другим, кто также попал в беду.
Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
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