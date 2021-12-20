В Днепре взорвалась квартира с людьми, часть дома обрушена

Взрыв в доме Днепра / ГСЧС

Вечером, 20 декабря, в городе Каменское (Днепропетровская область) произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар.

В результате инцидента разрушены две квартиры, пострадал один человек.

"20 декабря в 16:45 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Нежинской Заводского района города Каменское", - говорится в пресс-центре ГСЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением.

В результате чего огнем было повреждено имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.

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По данным ГСЧС, в 17:06 пожар был локализован, а в 17:25 - ликвидирован.

Кто пострадал при взрыве

Известно, что в результате взрыва пострадал мужчина, 1994 года рождения, его с предварительным диагнозом "50% ожогов тела" госпитализировала "скорая".

Как сообщают спасатели, взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перегородки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16.

Кроме того, после ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире № 19 на пятом этаже.

Сейчас от газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома (квартиры 1-20).

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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