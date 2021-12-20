В Днепре взорвалась квартира с людьми, часть дома обрушена

В результате взрыва пострадал мужчина, его срочно госпитализировали.
Вечером, 20 декабря, в городе Каменское (Днепропетровская область) произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар.
В результате инцидента разрушены две квартиры, пострадал один человек.
"20 декабря в 16:45 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Нежинской Заводского района города Каменское", - говорится в пресс-центре ГСЧС.
Прибыв на место вызова, спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением.
В результате чего огнем было повреждено имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.
По данным ГСЧС, в 17:06 пожар был локализован, а в 17:25 - ликвидирован.
Кто пострадал при взрыве
Известно, что в результате взрыва пострадал мужчина, 1994 года рождения, его с предварительным диагнозом "50% ожогов тела" госпитализировала "скорая".
Как сообщают спасатели, взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перегородки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16.
Кроме того, после ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире № 19 на пятом этаже.
Сейчас от газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома (квартиры 1-20).
Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
Читайте также:
- Сгорело 1400 квадратных метров: в одном из районов Киева вспыхнул большой пожар
- Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады