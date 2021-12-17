Сгорели 10 автомобилей "скорой": в Донецкой области произошел пожар в медучреждении

В Донецкой области пожар повредил 10 автомобилей "скорой" / Полиция Донецкой области

В Краматорске Донецкой области произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи.

Сотрудников станции во время возгорания эвакуировали, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске", – отмечают в полиции.

Больше всего "не повезло" автомобилям скорой помощи – были повреждены 10 транспортных средств.

Почему возникло возгорание – пока не известно. Над установлением причины работают правоохранители и спасатели.

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Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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