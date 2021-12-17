Сгорели 10 автомобилей "скорой": в Донецкой области произошел пожар в медучреждении

Людей из-за огня пришлось эвакуировать.
В Краматорске Донецкой области произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи.
Сотрудников станции во время возгорания эвакуировали, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске", – отмечают в полиции.
Больше всего "не повезло" автомобилям скорой помощи – были повреждены 10 транспортных средств.
Почему возникло возгорание – пока не известно. Над установлением причины работают правоохранители и спасатели.
Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
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