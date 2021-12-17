Задохнулись дымом во сне: во Львове трагически погибла молодая влюбленная пара

Во Львове из-за пожара погибла молодая влюбленная пара / Коллаж Главред

Во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Дым и запах горелого, который шел из квартиры, заметили соседи. Они и вызвали спасателей. Когда те приехали на вызов, им пришлось ломать дверь с помощью бензореза и лома, сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"У входной двери в коридоре обнаружили двух человек: женщину, 1993 года рождения и мужчину, 1994 года рождения. Спасатели вынесли пострадавших, которые были без сознания, на свежий воздух и вместе с сотрудниками полиции помогали медикам проводить реанимаций мероприятия. Однако спасти людей не удалось", – говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что в квартире не было открытого горения – там лишь тлел диван, что и повлекло за собой сильное задымление.

Квартиру, где произошла трагедия, влюбленные арендовали уже год, сообщает ТСН. 27-летний Вячеслав работал в ИТ-компании, а его 28-летняя девушка Дана занималась перманентным макияжем. По словам друга покойного парня, Вячеслав был очень добрым человеком и планировал жениться на любимой.

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Причины трагедии

Как рассказывает друг покойного, по предварительной версии диван мог начать тлеть из-за неисправной розетки. Однако сам он в такую версию не верит – говорит, что раньше тоже жил в этой квартире, и с розетками все было в порядке.

Пара не курила сигарет, однако после трагедии возле дивана обнаружили кальян. Но подозрение падает не только на него. Как отметили в компании, которая обслуживает дом, могло произойти короткое замыкание в портативной колонке, которая почему-то была на диване.

При этом отмечается, что в новостройке не сработали датчики пожарной безопасности, которые есть на каждом этаже. Жильцы дома теперь требуют, чтобы управляющая компания их немедленно проверила. При этом глава управляющей компании дома отмечает, что датчики не сработали, потому что задымления на этаже не было.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Также в Хмельницкой области пожар унес жизни четырех детей. Детская комната в деревенском доме отапливалась с помощью печки. Родители спали в соседней комнате, но в один момент глава семейства проснулся от запаха дыма. Отец и мать бросились спасать детей, в комнате которых вспыхнул пожар, но те уже не подавали признаков жизни.

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