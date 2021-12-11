21-летнего украинца нашли мертвым в Чехии, куда он уехал на заработки

Валентин исчез без вести еще в июле этого года.
В Чехии нашли мертвым 21-летнего жителя Закарпатской области, который еще в июле 2021 года уехал на заработки и загадочно исчез.
21-летний Валентин уехал в Чехию на заработки, однако проработал парень там несколько дней и загадочно исчез, пишут в Facebook-сообществе "Книга памяти умерших за границей украинцев".
Известно, что в день исчезновения он вышел из квартиры только в шортах, взяв с собой только рюкзак, в котором были документы и деньги.
Парня разыскивали, однако его нашли мертвым только в октябре. Тело украинца увидели вблизи лесополосы. По предварительным данным, Валентина избили и душили.
Читайте такжеВрач из Украины умер на заработках в Польше: работал на стройкеПока родственники собирают средства, чтобы доставить тело украинца домой.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.
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