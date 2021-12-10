Бывший ухажер застрелил украинку: в Польше судят копов, не помешавших убийству

В Польше копов обвинили в том, что они не помешали убийству украинки / Policja Lubelska

В Польше трое полицейских оказались на скамье подсудимых после того, как в 2019 году в городе Гожув-Великопольский Любусского воеводства 26-летний поляк убил девушку – гражданку Украины.

Польских правоохранителей обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к убийству, пишет gorzowianin.com.

Подробности жестокого убийства

Отмечается, что в местной прачечной прямым выстрелом в голову из огнестрельного оружия 26-летний поляк убил девушку – гражданку Украины.

Украинка несколько раз обращалась в полицию по поводу домагательств и угроз со стороны ее бывшего парня.

Впрочем, в отделении это квалифицировали как административное правонарушение, а не уголовное преступление.

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В чем обвиняют полицейских

Прокуроры Щецина считают, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы правоохранители отреагировали на обращение девушки должным образом.

На скамье подсудимых оказались трое правоохранителей: ответственный за дело погибшей, начальник отделения полиции и начальник отдела превенции.

За неисполнение служебных обязанностей работникам полиции грозит заключение сроком до 3 лет.

Убийство украинки: копы отрицают вину

Бывшая глава отделения полиции не дала показаний и считает себя невиновной, поскольку, по ее словам, она должна была только присматривать за отделением, а не за правонарушениями. Заявление украинки подписал ответственный за дело, а ее согласительная подпись, считает начальница, только формальность.

Ответственный за дело украинки полицейский тоже не признал свои вины и отказался общаться с судом. Он определил свою позицию – квалификацию дела определял дежурный, принимавший заявления украинки. После опроса друзей девушки полицейский решил, что "парень просто писал какие-то глупости", поэтому ей ничего не угрожает.

Виновным считают и начальника превенции. Он также отказался сотрудничать с судом и давать показания.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.

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