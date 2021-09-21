7 лет тюрьмы за 2 тысячи гривен: судью-взяточника из Мукачево отправили за решетку

Подельникам запретили занимать определенные должности на протяжении 3 лет / УНИАН

Судью Мукачевского городского районного суда приговорили к лишению свободы за получение взятки.

Срок получил и бывший начальник юридического отдела управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области, сообщила в Facebook пресс-службa Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 судья Мукачевского горрайонного суда, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. гривен неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу по административному иску последнего в Управлении социальной защиты населения Мукачевской РГА", — говорится в сообщении.

В итоге судье назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Его сообщник получил шесть лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Кто чаще всего берёт взятки в Украине: данные ГБР

Уже 482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:

1 чиновник;

8 прокуроров;

108 полицейских и 2 гвардейцев;

15 военных;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников и 27 пограничников;

30 работников государственных служб.

51 – другое.

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