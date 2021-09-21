УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

7 лет тюрьмы за 2 тысячи гривен: судью-взяточника из Мукачево отправили за решетку

21 сентября 2021, 22:59
Прослушать новость
Остановить

Его сообщник получил шесть лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Молоток, суд
Подельникам запретили занимать определенные должности на протяжении 3 лет / УНИАН

Судью Мукачевского городского районного суда приговорили к лишению свободы за получение взятки.

Срок получил и бывший начальник юридического отдела управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области, сообщила в Facebook пресс-службa Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 судья Мукачевского горрайонного суда, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. гривен неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу по административному иску последнего в Управлении социальной защиты населения Мукачевской РГА", — говорится в сообщении.

В итоге судье назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Его сообщник получил шесть лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Кто чаще всего берёт взятки в Украине: данные ГБР

Уже 482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:

  • 1 чиновник;
  • 8 прокуроров;
  • 108 полицейских и 2 гвардейцев;
  • 15 военных;
  • 1 работник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников и 27 пограничников;
  • 30 работников государственных служб.
  • 51 – другое.

Ранее мы сообщали, что в Сети показали, как запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя. Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

Автор: Сергей Кущ
viber
взятки новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «7 лет тюрьмы за 2 тысячи гривен: судью-взяточника из Мукачево отправили за решетку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепленияУкраина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков деньПриметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день В Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детейВ Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детей Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врачаПять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача

Последние новости

23:25

"Скандал" на Генассамблее ООН: Россия хотела сорвать обсуждение Крыма и Донбасса

23:20

О каких проблемах со здоровьем говорят боли в груди - ответ кардиолога

22:59

7 лет тюрьмы за 2 тысячи гривен: судью-взяточника из Мукачево отправили за решетку

22:54

Врач назвала условие, при котором коронавирус "не пристанет" к человеку Видео

22:27

Никакой дистанционки: украинские школы в "желтой" зоне закроют на карантин

Реклама
22:22

В Украину ворвется снег и налетит опасная погода Видео

21:47

Украинцы чаще умирают вскоре после вакцинации: в Минздраве назвали большинство случаев совпадением Видео

21:43

Названы самые вредные блюда из картофеля, которые испортят желудок и сердце Видео

21:24

Режим Лукашенко терпит удар: Украина оказалась главным поставщиком картошки в Беларусь

21:22

Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Видео

20:49

Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла Видео

20:28

Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа мнение

20:22

Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной Видео

20:19

В Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление

20:19

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

19:59

Первая леди Елена Зеленская покорила стильным образом в школе с детьми Видео

19:56

Угроза отставки Разумкова: в Слуге народа объявили о конфликте фракции со спикером Верховной Рады

19:36

Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности Видео

19:27

"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

Реклама
19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

18:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

16:31

Школы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебе Видео

Реклама
16:02

Первые два дома ЖК "Метрополис" получили почтовые адреса новости компании

16:00

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

15:59

Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

15:56

В Украине предложили отменить перенос праздников, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни

15:43

Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

15:34

Воздух Киева загрязнен: уровень формальдегида превышен в 3,5 раза

14:52

Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след" Видео

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять