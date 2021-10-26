700 долларов за инвалидность и 400 за "услуги": медики попались на циничной схеме на Хмельниччине

В Хмельницкой области председатель медико-социальной экспертной комиссии и его сообщник попались на взятке. Они требовали у граждан средства за установление группы инвалидности.

Глава комиссии через посредника требовал и получил 700 долларов США за содействие в подготовке документов для установления ІІ группы инвалидности, а его подельник свои "услуги" оценил в 400 долларов, сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Читайте такжеКопы, пограничники, налоговики: стало известно, кто в Украине чаще всего берёт взятки"Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании задержанным меры пресечения", — сообщают в прокуратуре.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме. Онкобольных людей заставляли покупать дорогие лекарства в аптеках, хотя государство выдавало медикаменты бесплатно.

Реклама

Схему организовал заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, но дорогие лекарства предлагали покупать в аптеках. Эти же медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.