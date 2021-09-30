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11 тысяч долларов за бесплатную операцию: хирург в Одессе наживался на больных

30 сентября 2021, 14:35
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Медику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кардиохирурга уже уволили / od.gp.gov.ua

В Одессе будут судить врача-кардиохирурга, который незаконно обогащался за счет пациентов. Медик брал деньги за операции, которые являются бесплатными.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Медика задержали в мае этого года, когда он получил 11 тысяч долларов США с пациента. В такую сумму кардиохирург оценил проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.

Фото: od.gp.gov.ua

"Такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов, шунтов и т.д. осуществляются за бюджетные средства. Сейчас обвиняемого уволили с занимаемой должности", — сообщили в прокуратуре.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме. Онкобольных людей заставляли покупать дорогие лекарства в аптеках, хотя государство выдавало медикаменты бесплатно.

Схему организовал заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, но дорогие лекарства предлагали покупать в аптеках. Эти же медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.

Автор: Сергей Кущ
viber
главврач новости Одессы
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