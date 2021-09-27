В Житомире медики заставляли онкобольных покупать препараты, которые государство выдавало бесплатно

Медики продавали лекарства для онкобольных / Нацполиция

СБУ разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме. Онкобольных людей заставляли покупать дорогие лекарства в аптеках, хотя государство выдавало медикаменты бесплатно.

По данным правоохранителей, схему организовал заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, но дорогие лекарства предлагали покупать в аптеках. Эти же медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.

"Медики списывали полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, препараты сбывали в нескольких областных центрах, а схема действовала по меньшей мере полгода.

В Нацполиции отметили, что злоумышленники действовали полгода. Их ежемесячный заработок составил ориентировочно 500 тыс. гривен.

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Во время обысков в кабинетах и машинах медиков, а также аптеках, которые фигурировали в схеме, правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен наличными и очередную партию из 50 упаковок дорогих лекарств, готовых для "сбыта".

Сейчас досудебное расследование еще продолжается, а правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.

Как ранее сообщали, с весны следующего, 2022 года, в Украине все рецептурные препараты будут отпускать только по электронному рецепту, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами.